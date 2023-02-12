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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد وصوله إلى أعلى مستوى.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

صدى البلد

وصل سعر الحديد إلى أعلى مستوياته بعد أن ارتفع سعره ب نحو  ١٠ آلالف جنيه تقريبا، عقب الزيادة الأخيرة في سعره.

وكانت قد رفعت مصانع الحديد الأسعار خلال الشهور الماضية نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم. 

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وشهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا على أثر استقرار سعر صرف العملات مقابل الجنيه المصري خلال شهر فبراير. 

أسعار الحديد اليوم 
 

ينشر “صدى البلد” أسعار الحديد والأسمنت اليوم، الأحد ١٢  فبراير 2023، ضمن نشرته الخدمية حيث يهتم المواطنين بمتابعة أسعار مواد البناء اليوم خاصة المقبلين على الزواج والأغبياء في الاستثمار.

سعر حديد عز 

استقر سعر حديد عز اليوم الاحد ١٢-٢-٢٠٢٣ مسجلة 25450 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

 وسجلت أسعار منتجات السويس للصلب اليوم  25350 جنيهًا.

سعر الحديد في مصر 

زصل سعر  حديد  بشاي للصلب اليوم الاحد إلى 23204 جنيهات للطن، تسليم أرض مصنع 

أسعار الحديد اليوم مصر 

سجل حديد الجيوشي للصلب 25300 جنيه، ووصل سعر حديد المصريين سعر 25350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

اما سعر حديد الجارحى فوصل إلى  26500 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد المراكبي 25500 جنيه للطن.

أسباب زيادة أسعار الحديد  

وأوضح المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فى تصريحات سابقة، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار الذي حدث الاشهر الماضية يرجع لقرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف وصعود أسعار الدولار في مقابل الجنيه وما يتبع ذلك من ارتفاع التكلفة الإنتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات الطاقة والتشغيل.

وتوقع  في الوقت ذاته اتجاه الأسعار للهبوط قي غضون الأسبوعين المقبلين في ظل ثبات أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية على مدار الفترة الأخيرة وتحديدًا خام البيلت واتجاه مؤشر الأسعار نحو الهبوط. 

حجم إنتاج الحديد فى مصر 

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، ويزن حوالي 4.5 مليون طن، في حين أن وارداته من «البليت» تقدر بـ3.5 مليون طن، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

أسعار الأسمنت اليوم 

سجل سعر أسمنت لافارج «المخصوص» يسجل 1860 جنيهًا للطن، ووصل سعر طن أسمنت وادي النيل يصل سعره إلى 1845 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي 1940 جنيهًا للطن، اما سعر أسمنت العربية المسلح فسجل 1900 جنيه.

ووصل سعر طن أسمنت العسكري بني سويف  إلى 1830 جنيهًا للطن، سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1890 جنيهًا للطن

 سعر «الأسمنت الأبيض العادة» عند 2.600 جنيه للطن.

 وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» - 3100 جنيه للطن.

 فيما سجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 3000 جنيه.

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