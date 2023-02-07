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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأعلى في كل البنوك.. حساب توفير جديد من العربي الإفريقي بعائد 20%

صدى البلد

قدم البنك العربي الإفريقي الدولي، حساب توفير جديد بعائد ثابت يصل إلى %20 تحت مسمى حساب التوفير جولدن بلس.

أعلى فائدة في البنوك 

 نجد أن هذا العائد هو أعلى سعر فائدة  في مصر على حاسبات التوفير عند مقارنة سعر العائد على هذا الحساب بحسابات التوفير في البنوك الأخرى.

يقدم موقع صدى البلد الإخباري  شروط ومميزات حساب  جولدن بلس الجديد.

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ووفقا لما أعلنه البنك العربي الافريقي الدولي، الحد الأدنى لحساب التوفير جولدن بلس هو 50,000ج، وسيتم احتساب الفائدة على أقل رصيد في خلال الشهر من يوم 1 إلى أخر يوم في الشهر

وأشار البنك إلى أن تكلفة مصاريف فتح الحساب 50 جنيه والمصاريف الدورية 15 جنيه شهريا، ويتم خصم 60 جنيه مصاريف الحد الأدني عن الشهر الذى يصبح فيه الحساب اقل من مبلغ 5,000ج

 

وبحسب البنك العربي الافريقي الدولي، سيتم صرف العائد على حساب التوفير الجديد حساب التوفير جولدن بلس شهريا، ربع سنوي، نصف سنوي أو سنوي.

 

أسعار الفائدة البنكية 

سيبدأ احتساب أسعار الفائدة للنظام اعتبارًا من 1 من كل شهر (إذا أراد العميل الاستمتاع بالسعر في في أي شهر ، فعليه / عليها فتح الحساب قبل بداية الشهر)

وعن الأوراق الأساسية التي يقوم العميل بإحضارها لفتح الحساب هي:

- البطاقة الشخصية سارية (او جواز السفر سارى)

- بيان الدخل

- إيصال مرافق

عائد حساب التوفير 

الحد الأدنى لاحتساب العائد مبلغ 50 ألف جنيه يتم احتساب العائد كالاتى:

دورية العائد الشهرى18%

دورية العائد الربع السنوى 18.5%

دورية العائد النصف سنوى 19 %

دورية العائد السنوى 20%

ويستهدف الحساب الجديد العملاء الأفراد فقط، وبالجنيه المصري فقط، كما إنه يتم احتساب الفائدة على أقل رصيد في خلال الشهر من يوم 1 الي أخر يوم في الشهر

 

 

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