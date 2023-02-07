غير مستقر.. تحرك جديد في سعر الدولار اليوم بجميع البنوك اليوم

شهدت سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 7-2-2023 ارتفاع طفيف في جميع البنوك العاملة في السوق المصري.



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعا بنحو قرشين تقريبا عقب حالة من الاستقرار النسبي منذ بداية تعاملات فبراير الجاري.

أسعار الدولار اليوم

يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أيضا على أسعار الذهب اليوم إلى جانب أسعار العديد من السلع.

سعر الدولار اليوم

قدم بنك مصرف أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر لصرف الدولار مسجلا 30.30 جنيه للشراء و30.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم 30.25 جنيه للشراء و30.35 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدولار في بنك مصر إلى 30.15 جنيه للشراء و30.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

قدم بنك التنمية الصناعية أقل سعر للدولار اليوم الثلاثاء مسجلا 29.69 جنيه للشراء و29.79 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 30.15 جنيه للشراء و30.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

وفي بنوك:"المصرف المتحد، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الاستثمار العربي" سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.25 جنيه للشراء و30.35 جنيه للبيع.



وفي أكبر بنكين حكوميين" البنك الأهلي المصري، بنك مصر" سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7-2-2023، 30.15 جنيه للشراء و30.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم 30.25 جنيه للشراء و30.35 جنيه للبيع.

ووصل سعر اللدولار اليوم في بنوك:" الاسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، قطر الوطني" 30.25 جنيه للشراء و30.35 جنيه