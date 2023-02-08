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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطبق بـ125 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 8-2-2023

صدى البلد

شهدت أسعار البيض اليوم الأربعاء 8-2-2023 ارتفاع طفيف على المزارع والأسواق، حيث سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم 116 جنيها في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيها تقريبا.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء ضمن نشرته الخدمية حيث يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة سعر الدواجن والبيض اليوم.

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أسعار البيض اليوم

ارتفعت  أسعار البيض اليوم الاربعاء،  سجل طبق البيض الأبيض اليوم بنحو جنيهان تقريبا مسجلا 99 جنيها في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 108  جنيهات.

سعر طبق البيض اليوم 

ووصل سعر البيض الأحمر اليوم إلى 99 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 108 جنيهات.

وارتفع سعر البيض البلدي اليوم  نحو  116 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 125-126 جنيها للطبق.

وعن أسعار الدواجن اليوم فقد شهدت تحرك طفيف بنحو جنيها واحدا في الكيلو.

 

أسعار الدواجن اليوم بالأسوق

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 8-2-2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها سعر الذهب اليوم وأسعار الدولار اليوم، إلى جانب أسعار العديد من السلع والخدمات.

 

سعر الدواجن البيضاء اليوم للمستهلك

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم سجل 70 جنيها للكيلو في المزرعة بعد أن كانت 72 جنيها أول أمس لتصل إلى المستهلك اليوم بنحو 76 إلى 77 جنيها للكيلو،  وذلك بعد إضافة مصاريف النقل وهامش ربح التاجر ومحالات التجزئة.

ووصلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء اليوم ” 74 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 81 جنيها تقريبا.

ووصل سعر البانية إلى 170 و180جنيها للكيلو بعد أن وصل إلى 200 جنيها

سعر الدواجن اليوم 

وصل سعر الدواجن الأمهات  الاربعاء 8-2-2023 إلى 60 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 68 جنيها للكيلو الواحد.

ويتم التسيق في الوقت الحالي بين الجهات المعنية لتوفير كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والبيض في الاسواق لخفض أسعار هذه السلع.

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