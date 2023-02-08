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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تواصل التراجع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2023

صدى البلد

 

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا الأسبوع الماضى بعدما تراجع سعر الأونصة عالميًا لتبتلع معظم مكاسب الشهر الأول من 2023.

وخسر سعر الأونصة عالميًا ما يقارب 3.3% فى الاسبوع الماضى، وفي مصر تراجعت الأسعار الأسبوع الماضي بما يقارب 2% مقارنة ببداية الأسبوع.

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علي الرغم من مكاسب الذهب بعد رفع الفائدة وخطاب محافظ الفيدرالى الأمريكى يوم الأربعاء الماضى إلا أنه لم يتطلب الأمر أكثر من 24 ساعة لمحو كل المكاسب بعد إيجابية بيانات الأجور والوظائف منتصف يوم الجمعة الماضية. 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 8-2-2023، في مصر ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أيضا على أسعار صرف الدولار، وأسعار العديد من السلع.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 1954 جنيه للشراء و1943 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار  22

سعر الذهب اليوم عيار 22 سجل 1791 جنيه للشراء و1781 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار  21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا 1,710 للشراء و1,700 للبيع

أسعار الذهب اليوم 

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عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-2-2023

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 1,943 شراء 1,954
أسعار الذهب عيار 22بيع 1,781 شراء 1,791
أسعار الذهب عيار 21بيع 1,700 شراء 1,710
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,457 شراء 1,466
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,133 شراء 1,140
أسعار الذهب عيار 12بيع 971 شراء 977
الاونصةبيع 60,423 شراء 60,778
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 13,600 شراء 13,680
الكيلوبيع 1,942,857 شراء 1,954,286

ومن المتوقع أن يستمر الفيدرالى الأمريكي في رفع  الفائدة مستهدفين بذلك (5%...5.25%) قبل أن يبدأ الفيدرالى فى الانتقال لمرحلة التثبيت وهي المستهدفات المذكورة بتقاريرنا سابقًا، وإذا ألقينا النظر على كيف كان إغلاق مؤشر الدولار الأمريكي سنتيقن أنه إغلاق إيجابى، وعلى الجانب الأخر عائد السندات لأجل 10و30 سنة وهو ما يزيد من احتمالية أن يستمر تراجع الأسعار عالميًا فى الأسبوع الحالى. 

 

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