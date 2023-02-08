تواصل التراجع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2023

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا الأسبوع الماضى بعدما تراجع سعر الأونصة عالميًا لتبتلع معظم مكاسب الشهر الأول من 2023.

وخسر سعر الأونصة عالميًا ما يقارب 3.3% فى الاسبوع الماضى، وفي مصر تراجعت الأسعار الأسبوع الماضي بما يقارب 2% مقارنة ببداية الأسبوع.

علي الرغم من مكاسب الذهب بعد رفع الفائدة وخطاب محافظ الفيدرالى الأمريكى يوم الأربعاء الماضى إلا أنه لم يتطلب الأمر أكثر من 24 ساعة لمحو كل المكاسب بعد إيجابية بيانات الأجور والوظائف منتصف يوم الجمعة الماضية.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 8-2-2023، في مصر ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أيضا على أسعار صرف الدولار، وأسعار العديد من السلع.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 1954 جنيه للشراء و1943 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب اليوم عيار 22 سجل 1791 جنيه للشراء و1781 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا 1,710 للشراء و1,700 للبيع

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 1,943 شراء 1,954 أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,781 شراء 1,791 أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,700 شراء 1,710 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,457 شراء 1,466 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,133 شراء 1,140 أسعار الذهب عيار 12 بيع 971 شراء 977 الاونصة بيع 60,423 شراء 60,778 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 13,600 شراء 13,680 الكيلو بيع 1,942,857 شراء 1,954,286

ومن المتوقع أن يستمر الفيدرالى الأمريكي في رفع الفائدة مستهدفين بذلك (5%...5.25%) قبل أن يبدأ الفيدرالى فى الانتقال لمرحلة التثبيت وهي المستهدفات المذكورة بتقاريرنا سابقًا، وإذا ألقينا النظر على كيف كان إغلاق مؤشر الدولار الأمريكي سنتيقن أنه إغلاق إيجابى، وعلى الجانب الأخر عائد السندات لأجل 10و30 سنة وهو ما يزيد من احتمالية أن يستمر تراجع الأسعار عالميًا فى الأسبوع الحالى.