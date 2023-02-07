بعد تراجعها اليوم.. هل تواصل أسعار الدواجن الهبوط؟

بدأت أسعار الدواجن في التراجع بعد توافر الأعلاف التي تمثل 75% من تكاليف إنتاج الدواجن، ولكن ظل التراجع محدودا نتيجة ارتفاع أسعار الكتاكيت وبرودة الجو أيضا، حيث أن برودة الجو تتسبب في ضعف مناعة الكتاكيت.

موعد تراجع أسعار الدواجن

وأوضح عدد من رجال صناعة الدواجن، أسباب ارتفاع سعر الدواجن، بأن السبب في صعود الأسعار يعود إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت وخروج عدد من صغار المنتجين من السوق.

وكشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، سبب زيادة أسعار الدواجن في ظل تراجع أسعار خامات الأعلاف.

وقال الزيني في تصريحات له: “شاهدنا خلال الفترة الماضية تداعيات أزمة الأعلاف وهو ما تسبب في خروج عدد كبير من المربين ما أدى إلى زيادة أسعار الدواجن”.

تراجع أسعار الدواجن

وتابع: “نتوقع مع زيادة الإفراجات نزول أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة”.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن المشكلة الحقيقية تكمن فى انخفاض نسبة الأمهات المنتجة للكتاكيت، معقبا: “خرج 50% من مربي الأمهات المنتجة من السوق”.

سعر الكتكوت اليوم

ولفت رئيس الغرفة التجارية لإنتاج الدواجن، إلى أن سعر الكتكوت وصل إلى 24 جنيها بخلاف أسعار الأعلاف.

قال على الضهراوى، أحد منتجي الدواجن، إنه رغم الإفراج عن كميات كبيرة من أعلاف الدواجن من الموانئ خلال الفترة الماضية لكن الأسعار لم تنخفض.

سوق الدواجن

وأضاف على الضهراوى، أحد منتجي الدواجن : يوجد عدد من السماسرة يتحكمون في لحوم الدواجن وأسعارها داخل الأسواق، ولفت الى ان سوق الدواجن شهد خروج عدد كبير من مربي الدواجن الصغار بسبب احتكار السماسرة لسوق الدواجن، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأوضح الضهراوي، أن إنتاج الكتاكيت في مصر الآن يبلغ مليون كتكوت فقط، الأمر الذي سيوثر سلبا على ارتفاع أسعار الدواجن مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7-2-2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها سعر الذهب اليوم وأسعار الدولار اليوم، إلى جانب أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الدواجن البيضاء اليوم للمستهلك

سعر الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء سجل 69 جنيها للكيلو في المزرعة بعد أن كان 70 أمس و72 جنيها أول أمس ليصل إلى المستهلك اليوم بنحو 76 إلى 77 جنيها للكيلو، وذلك بعد إضافة مصاريف النقل وهامش ربح التاجر ومحالات التجزئة.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء اليوم ” 73 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيها تقريبا.

سعر الدواجن اليوم

وصل سعر الدواجن الأمهات الثلاثاء 7-2-2023 إلى 60 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 68 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار البيض اليوم

وشهدت أسعار البيض اليوم الثلاثاء استقرارا نسبيا، حيث سجل طبق البيض الأبيض اليوم 97 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 105 جنيهات.

سعر طبق البيض اليوم

ووصل سعر البيض الأحمر اليوم إلى 97 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 105 جنيهات.

وسجل سعر البيض البلدي اليوم نحو 113 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 118-120 جنيها للطبق.