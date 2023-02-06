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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

67 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 6-2-2023

الدواجن و البيض-
الدواجن و البيض- أرشيفية

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الإثنين الموافق 6 فبراير 2023.

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أسعار الدواجن اليوم

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين، على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 66 و 67 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 80 و 85 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 59 و 62 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 80 و 81 جنيها للكيلو.


أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 95 و 96 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 96 و 97 جنيهًا للكرتونة، البلدي بين 105 و 106 جنيهات للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 19.50 و 20 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 14.50 و 15 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 6 و 7.50 جنيه.

 

 

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