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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

البانيه بـ90 جنيه والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن هذا التوقيت

الدواجن
الدواجن

يتقرب المصريون انخفاض أسعار الدواجن الفترة المقبلة ، بالتزامن مع تصريحات مسؤولين في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن حول تراجع أسعارها الفترة المقبلة.

ولعل أبرز التصريحات ما قاله كشف الدكتور ثروت الزيني ، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجات الدواجن ، في مداخلة تليفزيونية ، إن دخول الحكومة لإحداث توازن بين أسعار الأعلاف والدواجن سيكون هناك انخفاض كبير للدواجن خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى الإفراج عن كمية كبيرة من الأعلاف خلال الايام الماضية، مشيرا إلى أنها ستشهد انخفاضات جديدة خلال الفترة المقبلة وحتى قبل رمضان.

الدواجن 

90 جنيه

من جانبه توقع حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن سعر الدواجن سينخفض إلى 45 جنيها فى غضون 40 يوما بعد إنتاج دورات جديدة وأيضا نتيجة انخفاض القوة الشرائية.

وإذا تحقق هذا التوقع فإن أسعار  كيلو البانيه سينخفض من 180 جنيها إلى حدود 90 إلى 100 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

ويهتم الملايين من المصريين بمعرفة أسعار الفراخ في المحلات والأسواق ومنتجاتها ، من بانيه وأوراك وخلافه وكذلك أسعار كرتونة البيض خصوصا الاحمر ، وأسعار الكتاكيت وأسعار البط اليوم بأنواعه ومنها البلدي.

الفراخ اليوم

وحول أسعار الدواجن، يتطلع الكثير إلى معرفة سعر الدواجن البيضاء “المزارع”، وسعر الدواجن البلدي وكذلك سعر الدواجن الساسو وهي الحمراء.

ويهتم الكثير أيضا بشراء الدواجن الأمهات، وكذلك البيض بمختلف أنواعه، وهو البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر الأكثر انتشارا والمفضل لدى المصريين.

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الإفراج عن الأعلاف

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، أعلنت في بيان صادر عنها عن الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف التي كانت منتظرة في الموانئ.

وبحسب بيان الوزارة فإنه تم خروج  2.291 مليون طن أعلاف، بقيمة 1.154 مليار دولار خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 25 يناير 2023) .

حجم إنتاج الدواجن في مصر سنويا، كبير ويغطى الاحتياجات وهو ما كشفت عنه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في وقت سابق ، مشيرة إلى أن إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج  حوالي 14 مليار بيضة سنويا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

اسعار الدواجن
  • الفراخ البيضاء: بين 75-78 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.
  • الدواجن البلدى: بين 88 - 95 جنيهًا للكيلو
  • الأوراك: بين 84- 88  جنيها للكيلو
  • البانيه: بين 165- 175 جنيه للكيلو
  • الأمهات البيضاء: 65-67 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

  • كتكوت أبيض: 22-24 جنيه.
  • كتكوت ساسو: 17-17.5 جنيه.
اسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم ضمن أسعار الدواجن 

أما عن أسعار كرتونة البيض اليوم فجاءت كالتالي :

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 98-99 جنيها في المزرعة و 105 و 108 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 95-97 جنيها في المزرعة، وبين 100-103 جنيهات للطبق للمستهلك
  • سعر البيض كرتونة البلدي بين 110 -113 جنيها للمستهلك.  
اسعار الدواجن اليوم
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