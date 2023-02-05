بعد تراجع الأعلاف.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن اليوم

واصلت أسعار الدواجن اليوم الاحد 5-2-2023، الارتفاع في مصر؛ لتستمر موجة كبيرة من الارتفاعات منذ بداية الشهر الجاري يناير 2023، على الرغم من تراجع أسعار الأعلاف.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن اليوم الاحد 5-2-2023، بعد ارتفاعها، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع إلى جانب سعر الدولار اليوم وأيضا أسعار الذهب اليوم.

تراجعت أسعار الأعلاف في الأسواق المحلية بنحو 400 جنيه للطن بعد إفراج الحكومة عن السلع ومستلزمات الإنتاج من المواني ومنها الأعلاف.

أسعار الاعلاف اليوم

وسجل سعر طن العلف الداجني اليوم المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين نحو 20000 جنيه علي ، ووصل البروتين إلى 20.400 ، وسجل سعر أعلاف نامي 20.300 جنيه ، وناهي سجل 20.200 جنيه وعلف بادي نامي بروتين سجل 19.800 جنيه وعلف بادي نامي تجاري سجل 18.750 جنيها.

وبلغ سعر طن العلف البياض نحو 17800 جنيه وعلف الأرانب تراوح ما بين 14600 جنيه إلي 15000 جنيه ، وسجل سعر الجلوتين المستورد 39.500 جنيه للطن.

واستقر سعر طن الدي دي جي على قيمته الشرائية عند 16,500 جنيه، وحافظت أسعار كسب العباد علي نفس مستوياتها المرتفعة لتصل إلى 17,800 جنيه للطن.

أسعار الدواجن اليوم

وكانت الدولة قد قامت بإخراج كمية كبيرة من الأعلاف الفترة الماضية في إطار الاهتمام بصناعة الدواجن لأنها صناعة ناجحة، حجم الاستثمار في هذه الصناعة يصل لـ100 مليار جنيه.

وتمثل الأعلاف حوالي 75% من جملة تكاليف الإنتاج لصناعة الدواجن، وتربية المواشي.

وتستورد مصر سنوياً كميات من فول الصويا والذرة الصفراء بخلاف الإنتاج المحلي تقدر بحوالي 4 ملايين طن من بذرة فول الصويا، و13 مليون طن من الذرة الصفراء.

سعر الدواجن اليوم

وارتفع سعر الدواجن البيضاء اليوم بنحو 3 جنيهات جديدة مسجلة 72 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 78 إلى 81 جنيها للكيلو، وذلك بعد إضافة مصاريف النقل وهامش ربح التاجر ومحالات التجزئة.

أسعار الدواجن اليوم بالأسوق

وصل سعر الدواجن الأمهات الاحد 5-1-2023 إلى 62 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 70 جنيها للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء اليوم ” 75 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيها تقريبا.

سعر الكتكوت اليوم

ووصل سعر الكتكوت خلال تعاملات اليوم الاحد 5-1-2023 اخر أيام الشهر الجاري إلى 22 جنيها.

أسعار البيض اليوم

وشهدت أسعار البيض اليوم الاحد ارتفاع طفيف بعد أن تراجعت أمس سجل طبق البيض الابيض اليوم 94 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 100 جنيه.

سعر طبق البيض اليوم

ووصل سعر سعر البيض الاحمر اليوم إلى 95 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 102جنيه.

وسجل سعر البيض البلدي اليوم الاحد 2-1-2023 نحو 106 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 112-110 جنيهات للطبق.