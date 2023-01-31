البيضاء بـ 80 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 31 يناير

شهدت أسعار الدواجن اليوم، “أسعار الفراخ” قفزة كبيرة في الأسواق مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية، إذ وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 80 جنيها في بعض الأماكن، بزيادة 15 جنيها ، فيما يبدأ سعر الدواجن الأمهات من 65 جنيها.



ويهتم الملايين من المواطنين يوميا بالتعرف على أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وتكون أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء:

الدواجن البيضاء: بين 77-80 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

الدواجن البلدى: بين 85 - 87 جنيهًا للكيلو

الأوراك: بين 85- 90 جنيها للكيلو

البانيه: بين 155- 165 جنيها للكيلو

صدور دجاج بالعظم 135 جنيها

الدواجن الرومي: 85-100 جنيه للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء: 65-68 جنيهًا للكيلو للمستهلك.



أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية:

كتكوت أبيض: 16_16.25 جنيه.

كتكوت ساسو: 12_12.25 جنيه.



واستقرت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم لتسجل 94-95 جنيها للطبق في المزرعة و 97-100 جنيه للمستهلك حسب المنطقة ، ووصل سعر الأبيض 92-93 جنيها في المزرعة ، وبين 95 و 96 جنيها للطبق للمستهلك ، أما سعر البيض البلدي بين 103 و 104 جنيهات.

أسعار البط اليوم:

أسعار البط البلدي بـين 85-90 جنيها للكيلو.

أسعار البط المولر بين 75-85 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 80-85 جنيها للكيلو.

أسعار البط الفرنساوي بين 75-80 جنيها للكيلو.

أسعار الأوز بين 90-95 جنيها للكيلو.