بعد انخفاض الأعلاف.. آخر تحديثات أسعار الدواجن اليوم الأحد 5 فبراير بالأسواق

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض بالأسواق بشكل كبير خلال الأيام الماضية لتسجل أعلى مستوياتها ، على الرغم من التوقعات بانخفاضها خلال أيام قليلة إلا أنها مازالت تستمر فى الارتفاع .

ويرصد موقع "صدى البلد " أسعار الدواجن اليوم الأحد 5 يناير بالأسواق ومنافذ الزراعة



أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد 5 فبراير استقر في المزارع ليباع الكيلو بسعر 66 جنيهًا، ليصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر 71 جنيهًا للكيلو الواحد ، كذلك سجل سعر كيلو الدواجن في المزارع 60 جنيهًا للكيلو، أما في المحلات التجارية وصل سعر الكيلو إلى 67 جنيهًا.

الدواجن البلدي



أما سعر كيلو الدواجن البلدي استقر صباح اليوم في المزارع ليباع بسعر 80 جنيهًا للكيلو، ويصل إلى المستهلك بـ 89 جنيهًا في الأسواق المحلية ، واستقرت سعر كيلو الدواجن الساسو استقرت في بورصة الدواجن اليوم ليباع بـ 80 جنيهًا، ويعرض للبيع للمواطن المستهلك بسعر 86 جنيهًا للكيلو.

سعر البانيه اليوم بالأسواق

• الأوراك: بين 85- 90 جنيها للكيلو

• البانيه: بين 180- 200 جنيه للكيلو

• الرومي: 75-85 جنيها للكيلو

• والشيش طاووق استقر عند 100 جنيه.

أسعار الدواجن بمنافذ الزراعة

يصل سعر كيلو الفراخ إلى 49 جنيها، والدجاجتان وزن 1800 جرام إلى 135 جنيها، أما الأوراك فتسجل 70 جنيها، وجوز السمان 70 جنيها، وكيلو البط المسكوفى بـ70 جنيها، والصدور بالعظم يصل سعرها إلى 90 جنيها، وكيلو الأجنحة بـ 50 جنيها



وتراجعت أسعار الأعلاف الخاصة بالدواجن في الأسواق المحلية بنحو 400 جنيه للطن ، نظرا لجهود الحكومة في الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج من المواني ومنها الأعلاف مما سيؤثر على أسعار الدواجن بالأسواق.





سعر الكتكوت

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن السبب الرئيسي لارتفاع سعر الكتكوت هو خروج نحو 50% من قطاع الأمهات (منتجي الكتكوت) خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن خروج هذه النسبة أدى إلى شح كبير في السوق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مشيرة إلى صعوبة عودة هؤلاء المنتجين إلى المنظومة بسبب شح المعروض من الكتكوت.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن ارتفاع أسعار الكتكوت ليس له أي علاقة باحتكار فئة معينة من التجار للقطاع، ولكن السبب الرئيسي هو خروج 50% من منتجي الكتكوت خلال الفترة الماضية