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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق| كم سيصل الكيلو؟

الدواجن
الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة، هذا ما يتوقعه العديد من خبراء صناعة الدواجن، وهذا ما يبحث عنه المواطن خاصة مع دخول شهر رمضان وإقبال المواطنين على شراء السلع بكميات كبيرة.
 

انخفاض أسعار الدواجن 

 

وتوقع الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق خلال شهر رمضان، وذلك لأن وضع الافراجات عن الأعلاف أفضل من الأول ومع الاستمرارية وتدخل الحكومة فضلا عن استيراد وزارة التموين للذرة، سيؤدى ذلك إلي انخفاض أسعار الأعلاف وبالتالى انخفاض أسعار الدواجن.

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وأضاف "الزيني" خلال تصريحات لـ "صدي البلد"، أن توازن أسعار الدواجن يأتى من الإتاحية للمنتج وبالفعل بعد الإفراج عن الأعلاف بدأ عدد كبير من المربين الدخول مرة أخري إلي صناعة الدواجن لإنتاج دورات جديدة. 

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلي أن هناك ارتفاع نسبي فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق بسبب إرتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وذلك بعد زيادة سعر الدولار إلي الضعف، موضحا أنه على الرغم من الإفراجات المستمرة عن الأعلاف إلا أن مازالت أسعار الأعلاف مرتفعة فى السوق السودا، معلقًا: "الذرة مرتفعة عن أسعار تكلفتها بحوالي 3000 جنيها، وفول الصويا مرتفع عن تكلفته حوالى 4000 جنيه" .

ارتفاع أسعار الأعلاف 

وتابع قائلا: "كما أن ارتفاع أسعار الأعلاف أدت إلي خروج عدد كبير من المربيين مما نتج عنه قلة المعروض من الدواجن وبالتالي ارتفاع الأسعار" .

ومن جانبه، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الإفراج عن 135 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 91 مليون دولار ، موضحا أن أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي .

وشملت الإفراجات  56 ألف طن من الذرة بحوالي 20 مليون دولار وحوالي 79 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 66 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 5مليون دولار.

ومن جانبه، أوضح حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن أسعار الدواجن مرتفعة عن طبيعتها بسبب الأزمة الماضية فى الأعلاف مما جعلنا نعيش حاليا تداعيات الأزمة .

وأضاف “أبوصدام ” خلال تصريحات لـ “صدي البلد”، أن سعر كيلو الفراخ سيصل إلي 45 جنيها فى غضون 40 يوما بعد إنتاج دورات جديدة وانخفاض القوة الشرائية على الدواجن.

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