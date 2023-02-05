النشرة الخدمية اليوم.. تحرك أسعار الدواجن واللحوم اليوم والأسماك تتراجع

تباينت أسعار السلع في الأسواق.. ارتفعت أسعار الدواجن اليوم وأيضا أسعار اللحوم فيما تراجعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية.

وينشر موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار السلع اليوم ضمن نشرته الخدمية اليوم الاحد 5-2-2023.

واصلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-2-2023، الارتفاع في مصر؛ لتستمر موجة كبيرة من الارتفاعات منذ بداية الشهر الجاري يناير 2023، على الرغم من تراجع أسعار الأعلاف.

سعر الدواجن اليوم

وارتفع سعر الدواجن البيضاء اليوم بنحو 3 جنيهات جديدة مسجلة 72 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 78 إلى 81 جنيها للكيلو، وذلك بعد إضافة مصاريف النقل وهامش ربح التاجر ومحلات التجزئة.

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

وصل سعر الدواجن الأمهات الاحد 5-1-2023 إلى 62 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 70 جنيها للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء اليوم ” 75 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيها تقريبا.

سعر الكتكوت اليوم

ووصل سعر الكتكوت خلال تعاملات اليوم الاحد 5-1-2023 اخر أيام الشهر الجاري إلى 22 جنيها.

أسعار البيض اليوم

وشهدت أسعار البيض اليوم الاحد ارتفاع طفيف بعد أن تراجعت أمس سجل طبق البيض الابيض اليوم 94 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 100 جنيه.

سعر طبق البيض اليوم

ووصل سعر سعر البيض الأحمر اليوم إلى 95 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 102جنيه.

وسجل سعر البيض البلدي اليوم الأحد 2-1-2023 نحو 106 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 112-110 جنيهات للطبق.

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 220 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 220 و250 جنيها وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع ارتفعت الأسعار خلال الأيام الماضية.

سعر اللحمة اليوم

واستقر سعر اللحم الجملى 160 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 170 و180 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار اللحوم المجمدة

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 135 جنيهًا.

أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

سعر السمك اليوم للمستهلك

أسعار الأسماك البلطي اليوم.. وسجل سعر السمك البلطي اليوم 1 49 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 55 جنيها للكيلو سعر سمك بلطي نمرة "2" 43 جنيه، بلغ سمك بلطي أسواني 45 جنيه .

فيما سجل سعر سمك فليه بلطي للكيلو ما بين 30 إلى 170 جنيها.

ووصل سعر سمك البوري 1 بقيمة 80 جنيه فى الكيلو الواحد، وسمك بوري2 من 40 الى 58 جنيها.

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 80 و 120جنيهًا، بياض املس 1 بلدى بين 60 و 100 جنيها ،بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) بين 30 و50 جنيها

أسعار السمك اليوم في مصر

فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 40 جنيها، وسعر كيلو سمك المكرونة السويسى 102جنيها، وسعر كيلو سمك المكرونة خليجي 70 جنيها .



وتراوح سعر كيلو سمك موسي من 160 الى 260جنيها .

أسعار الأسماك اليوم



كما سجل كيلو سمك المرجان المجمد 30 جنيها ، سجل كيلو سمك المرجان1 نحو 63 جنيها ، وسجل كيلو سمك المرجان 2 نحو 46 جنيها .

بلغ سعر سمك بربون مجمد 30 جنيها،سجل بربون 1 نحو 70 جنيها، وسجل بربون 2 نحو 48 جنيها.

سجل سعر كيلو سمك الدنيس اليوم فى سوق العبور من 100 الى 160 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) اليوم فى سوق العبور مابين 110 الى 220جنيها ، كابوريا من 22 الى 82جنيها .