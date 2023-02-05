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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم في الاسواق اليوم ..استقرار في المنافذ التابعة للدولة

صدى البلد

استقرت أسعار اللحوم في  معارض أهلا رمضان ومنفذ وزارة الزراعة التي تقدم أسعار اللحوم بأقل من ثمنها بنحو 60 جنيها تقريبا.

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، الأحد 5 فبراير 2023، في محال الجزارة، وفقا لآخر تحديث لـ  أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالغرف التجارية.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة وأيضا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة. 

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أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز200 - 220 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 220و250 جنيها وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع ارتفعت الأسعار خلال الايام الماضية.

سعر اللحم الجملي 

واستقر سعر اللحم الجملى 160 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 170 و180 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي 

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 210 و230 جنيها، والكبدة الضأن بين 200 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 180 و180 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 160 و180  جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 220 و240 جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 260-280  جنيها للكيلو.

أسعار كــباب الــحلة

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 190 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز  210 جنيها للكيلو. 

أسعار اللحوم المجمدة 

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 135 جنيهًا.

 أما اللحم المفروم المجمد  فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 160 جنيهًا بتراجع بلغ 60 جنيها عن سعرها في الاسواق كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأن تربية الماشية تتم داخل مزارع الوزارة.  

 

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