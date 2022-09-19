بفارق 30 جنيها عن الأسواق.. ننشر أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

أسعار اللحوم تسعى وزارة الزراعة إلى طرح السلع بأسعار مخفضة عبر منافذها التي يتجاوز عددها 400 منفذ على مستوى الجمهورية، ما بين ثابت ومتحرك.

وتسعى وزارة الزراعة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذها.

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة اليوم، الاثنين، وفقاً للمهندس حسن المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة.

وتسجل أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى المنافذ سعر 135 جنيهًا، فى حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 150 جنيهًا، كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأنه تتم تربية الماشية داخل مزارع الوزارة.

أسعار اللحوم المجمدة

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل يعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم ، وتسجل الكبدة 135 جنيهًا ، أما اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا ، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدية اليوم ، في محال الجزارة، وفقًا لما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية

أسعار اللحوم الكندوز

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز ما بين 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيها.



سعر اللحم الجملي

استقر سعر اللحم الجملى ما بين 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140 جنيها الكيلو.

الكبدة البلدي

تراوحت الكبدة البلدي بين 130 و160 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.



أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والأستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو.

أسعار كباب الحلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو

استهلاك المصريين من اللحوم

ويتخطي استهلاك المصريين من اللحوم الحمراء سنويا 1.2 مليون طن، ويسهم مشروع البتلو ودعم الدولة لصغار المنتجين في توفير اللحوم البلدي التي يقبل على شرائها المصريون