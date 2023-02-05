تراجع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 5-2-2023

شهدت أسعار الأسماك اليوم الاحد 5-2-2023، هدوء نسبي، حيث تراوح سعر السمك البلطي 1 بين 45و49 جنيه للكيلو في الجملة.

وينشر موقع صدى البلد الاخباري أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أيضا أسعار اللحوم وأسعار الدواجن وغيرها من السلع.

سعر السمك اليوم للمستهلك

أسعار الأسماك البلطى اليوم.. وسجل سعر السمك البلطي اليوم 1 49 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 55 جنيها للكيلو سعر سمك بلطي نمرة "2" 43 جنيه، بلغ سمك بلطي أسوانى 45 جنيه .

فيما سجل سعر سمك فليه بلطي للكيلو ما بين 30 إلى 170 جنيه .

ووصل سعر سمك البوري 1 بقيمة 80 جنيه فى الكيلو الواحد، وسمك بوري2 من 40 الى 58 جنيها.

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 80 و 120جنيهًا، بياض املس 1 بلدى بين 60 و 100 جنيها ،بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) بين 30 و50 جنيها

أسعار السمك اليوم في مصر

فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 40 جنيها، وسعر كيلو سمك المكرونة السويسى 102جنيها، وسعر كيلو سمك المكرونة خليجي 70 جنيها .



وتراوح سعر كيلو سمك موسي من 160 الى 260جنيها .



كما سجل كيلو سمك المرجان المجمد 30 جنيها ، سجل كيلو سمك المرجان1 نحو 63 جنيها ، وسجل كيلو سمك المرجان 2 نحو 46 جنيها .

بلغ سعر سمك بربون مجمد 30 جنيها،سجل بربون 1 نحو 70 جنيها، وسجل بربون 2 نحو 48 جنيها.

سجل سعر كيلو سمك الدنيس اليوم فى سوق العبور من 100 الى 160 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) اليوم فى سوق العبور مابين 110 الى 220جنيها ، كابوريا من 22 الى 82جنيها .

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

يعد سوق العبور اكبر سوق لتجارة الجملة بجمهورية مصر العربية ومحافظة القاهرة

افتتح سوق العبور في 10/6/1994، و قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.

أسعار الجمبري اليوم فى سوق العبور

تراوحت أسعار الجمبري جامبو ما بين 370إلى 460 جنيها

سجلت أسعار الجمبري 1 مابين 280 الى 360جنيها.

تراوحت أسعار الجمبري 2 مابين 170 الى 260جنيها.

سجلت أسعار الجمبري 2 مجمد مابين 100 الى 250 جنيها.

وسجل أسعار الجمبري 3 مابين 60 الى 140جنيها.





