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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

صدى البلد

 أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2-8-2023، شهدت استقرارا نسبيا بعد أن شهدت اليومين الماضيين تراجع بنحو 4 جنيهات مع تراجع  أسعار الأعلاف التي تمثل 75% من تكاليف انتاج الدواجن.

ويتم التنسيق خلال الفترة الحالية بين وزارتي الزراعة والتموين من أجل زيادة كميات المعروض من اللحوم والدواجن وتزويد المنتجات في السوق من أجل انخفاض اللحوم.

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أسعار الدواجن اليوم

 

وفي حالة زيادة العرض عن الطلب سيتم تراجع الأسعار، حيث أن الزراعة لديها نحو 243 منفذ بيع ثابت، بجانب 30 منفذ متحرك، لتوفير جميع السلع واللحوم للمواطنين، كما أن اللحوم التي يتم بيعها بمنافذ الوزارة هي لحوم بلدي، من إنتاج مزارع الوزارة. 

 

أسعار الدواجن اليوم بالأسوق

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 8-2-2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها سعر الذهب اليوم وأسعار الدولار اليوم، إلى جانب أسعار العديد من السلع والخدمات.

 

سعر الدواجن البيضاء اليوم للمستهلك

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم سجل 69 جنيها للكيلو في المزرعة بعد أن كانت 72 جنيها أول أمس لتصل إلى المستهلك اليوم بنحو 76 إلى 77 جنيها للكيلو،  وذلك بعد إضافة مصاريف النقل وهامش ربح التاجر ومحالات التجزئة.

ووصلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء اليوم ” 73 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيها تقريبا.

ووصل سعر البانية إلى 170 و180جنيها للكيلو بعد أن وصل إلى 200 جنيها

سعر الدواجن اليوم 

وصل سعر الدواجن الأمهات  الاربعاء 8-2-2023 إلى 60 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 68 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار البيض اليوم

وشهدت  أسعار البيض اليوم الاربعاء استقرار نسبي،  سجل طبق البيض الأبيض اليوم 97 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 105  جنيهات.

سعر طبق البيض اليوم 

ووصل سعر البيض الأحمر اليوم إلى 97 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 105 جنيهات.

وارتفع سعر البيض البلدي اليوم  نحو  113 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 118-120 جنيها للطبق.

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