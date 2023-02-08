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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بصور جديدة بعد إنقاص وزنها.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفراخ الفاسدة؟.. علامات تكشف الدواجن الفاسدة بمجرد النظر

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

بالدولار والمصري.. لن تتخيل سعر الفستان الأبيض لـ أصالة نصري
 

شاركت الفنانة أصالة نصري صورة جديدة من جلسة تصوير خضعت لها، وقامت بنشرها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

بآلاف الجنيهات.. سعر خرافي لإطلالة أحلام الشامسي الأخيرة
 

تألقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية، وقامت بمشاركة صورتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

 

بالسكينة والشوكة.. أمينة شلباية تشرح طريقة تناول البيض المسلوق
 

شاركت خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية عبر حسابها الرسمي على فيس بوك فيديو جديد توضح فيه كيفية تناول البيض المسلوق في العزومات والمطاعم.

 

بعد ضبط فراخ فاسدة في مطعم..علامات تكشف الدواجن المطهية بمجرد النظر
 

تمكنت الجهات الرسمية من ضبط  كميات كبيرة من الدجاج الفاسد والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مطعم بالشروق وذلك بعد إبلاغ مواطن عن إصابته عقب تناول وجبة منه .

من مطبخك.. نوع شاي شهير يعالج البرد


قد نصاب في فصل الشتاء بنزلة برد شديدة، والبعض منا قد لا يحبذ تناول أدوية وعلاجات البرد المعروفة، وإنما يريدون أن يعالجون الأمر بطريقة طبيعية .
 

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بـ تصلب الشرايين
 

يعد تصلب الشرايين من المشكلات الصحية الخطيرة وهو يصيب الشباب والكبار ولكن أكثر انتشارا بين المسنين ولكنهم ليس الوحيدين الأكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية. 

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن شرب الزنجبيل الدافئ
 

علق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، على فوائد عديدة لـ عشبة الزنجبيل، والتي يمكن الحصول عليها من تناولها .
 

لمرضى السكر.. فوائد عديدة لتناول كوب من عصير الجريب فروت
 

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول كوب من عصير الجريب فروت.
 

بالأحمر المكشوف.. زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بصور جديدة بعد إنقاص وزنها
 

خطفت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، انظار متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 


الله في عون العبد.. هكذا تصرف الشيف بوراك مع متضررين الزلزال بتركيا
 

تداول متابعو موقع التواصل الاجتماعى صور للشيف بوراك، وهو يجهز شاحنات مجهزة بالأطعمة والمستلزمات للمتضررين من الزلزال الذي حدث في تركيا.

لمرضى السكري.. كيف تحمى نفسك من مشاكل النظر الخطيرة

يتعرض المصابين بـ مرض السكري لمضاعفات عديدة بسبب هذا الداء والتي  تحدث عند عدم ضبط مستوى السكر فى الدم لفترة طويلة أو فترات متكررة 
 

عشبة شهيرة ورخيصة تعالج الانتفاخات وعسر الهضم
 

تعتبر عشبة المريمية من النباتات الطبية التي تتعدد فوائدها؛ وهي تساعد في علاج حرقة المعدة والانتفاخات والالتهابات، فضلا عن تأثيرها الفعال في التخفيف من السعال والتهابات الحلق.
 

بعد ضبطها بمطعم سوري شهير.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفراخ الفاسدة؟
 

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة ترويج وبيع كمية كبيرة من الفراخ الفاسدة ومجهولة المصدر داخل مطاعم شهيرة للأطعمة السورية والفرايد تشيكن قبل بيعها للمستهلكين.

ليست للرجال فقط.. فوائد الكوارع الصحية للسيدات

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الكوارع الصحية والجمالية.

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