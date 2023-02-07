بآلاف الجنيهات.. سعر خرافي لإطلالة أحلام الشامسي الأخيرة

تألقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية، وقامت بمشاركة صورتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

سعر إطلالة الفنانة أحلام الشامسي



وظهرت أحلام الشامسي بفستان محتشم باللون الأسود والذهبي، بأكمام طويلة وشفافة ، يتوسطه حزام من الأستيك باللون الأسود، وهو ما أبرز من أناقتها بشكل كبير .







ووصل سعر فستان أحلام الشامسي 2376 دولار أمريكي، أي ما يعادل 71992.33 بالجنية المصري، ويبلغ 8914.39 بالريال السعودي،



سعر إطلالة الفنانة أحلام الشامسي



ورفعت أحلام الشامسي خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة وتركت بعض الخصلات منسدلة على وجهها بتسريحة انسيابية وناعمة.



وأكملت أحلام الشامسي، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها، فقامت بوضع اللون البيج الناعم كأحمر شفاه، وقامت باختيار الآي لاينر والآي شادو والماسكرا، والكحل باللون الأبيض .



وتزينت أحلام بمجموعة من المجوهرات اللافتة، وقد اختارت قلادة كبيرة بطبقات متدرجة باللون الذهبي مع قرطين ناعمين بالشكل الدائري بنفس اللون مع خاتم ألماسي لافت، وقد زادت هذه الأكسسورات من أناقتها وجاذبيتها .