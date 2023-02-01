نادين نسيب نجيم تبرز جمال ملامحها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، صور جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وناعمة للغاية.



تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم

وظهرت نادين نسيب نجيم وهي ترتدي توب كت باللون الأبيض ، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.



وتركت نادين نسيب نجيم، خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرها تسريحة ويفي انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.



نادين نسيب نجيم



واختارت نادين نسيب نجيم من الماكياج؛ وضع الماسكرا والآي شادو بالألوان الناعمة، وهو ما أبرز جمال عينيها، مع وضع الكشميري الفاتح كأحمر شفاه .

نادين نسيب نجيم



ولم تتكلف نادين نسيب نجيم في ارتداء الإكسسوارت المميزة؛ حيث أختارت الظهور بإطلالة ناعمة وساحرة.