عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نادين نسيب نجيم تبرز جمال ملامحها في أحدث ظهور لها

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

شاركت الفنانة  نادين نسيب نجيم، صور جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وناعمة للغاية.
 

تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم

 

وظهرت نادين نسيب نجيم وهي ترتدي توب كت باللون الأبيض  ، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.
 

نجوى كرم تتألق بإطلالة مميزة على إنستجرام | شاهد

فستان ناعم.. توبا بويوكستون تخطف الانظار بإطلالتها في أسبوع الموضة بباريس

 

وتركت نادين نسيب نجيم، خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرها تسريحة ويفي انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز  من رقة وجمال إطلالتها.
 

نادين نسيب نجيم


واختارت نادين نسيب نجيم من الماكياج؛ وضع الماسكرا والآي شادو بالألوان الناعمة، وهو ما أبرز جمال عينيها، مع وضع الكشميري الفاتح  كأحمر شفاه  .

 

نادين نسيب نجيم


ولم تتكلف  نادين نسيب نجيم في ارتداء الإكسسوارت المميزة؛ حيث أختارت الظهور بإطلالة ناعمة وساحرة.

نادين نسيب نجيم إطلالة نادين نسيب نجيم تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم إطلالات نادين نسيب نجيم beauty and personal care

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

صدمة في إدارة الأهلي بسبب اختيارات كولر للاعبين..تفاصيل

رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور لـ أحمد شوبير ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

زهير مراد يتألق بتصميماته في أسبوع الموضة بباريس | شاهد

بفستان شفاف ومجوهرات.. جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بإطلالة ناعمة وشتوية.. شاهد أسيل عمران في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

بشعر كيرلي.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار

ترشيحاتنا

مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب: لاتوجد سبائك مضروبة في السوق المصرية|فيديو

بعد توقف بسبب حادث.. عودة الحركة المرورية إلى طريق «القاهرة- الفيوم»

أخيرا.. تسريب أول صور لسيارة شاومي MS11 الجديدة

أمطار وسيول وتساقط للثلوج.. تحذير من حالة الطقس بالسعودية اليوم

ننشر تفاصيل مبادرة مصر لوقف التصعيد في فلسطين المحتلة

مع استمرار التصعيد في الآراضي الفلسطينية المحتلة.. هل تقترب انتفاضة ثالثة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسيوت لافت.. نجوى كرم تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

من أول مليون و650 ألفا.. شاهد أسعار أودي A4 موديل 2023

الطعمية والبطاطس الشيبسي.. طبيب يكشف حقائق مرعبة عن زيوت المطاعم

عدت المليون.. شاهد أحدث أسعار سيارات آودي A3 موديل 2023

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ