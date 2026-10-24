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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلع 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 24-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية .


الجنيه الذهب يرتفع

وصعد سعر الجنيه الذهب بمقدار 280 جنيها مقارنة بما كان عليه الأسبوع الماضي.

الجنيه الذهب أم المشغولات

أخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب في أخر تحديث له  50.28 ألف جنيه

سعر الذهب اليوم

وارتفع سعر جرام الذهب بمقدار 5 جنيهات في أخر تعاملات له اليوم.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في أخر تحديث له اليوم 6285 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7182 جنيها للشراء و 7125 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6584 جنيها للشراء و 6532 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا لـ6285 جنيها للشراء و 6235 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5387 جنيها للشراء و 5344 جنيها للبيع.غ

سعر عيار 14

سجل سعر عيار 14الأقل قيمة 4190 جنيها للشراء و 4156 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.28 ألف جنيه للشراء و 49.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 3996 دولار للشراء و3995 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب

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