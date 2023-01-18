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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جيسي عبده بإطلالة شتوية ساحرة في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام|شاهد

جيسي عبدو
جيسي عبدو

نشرت الفنانة جيسي عبدو متابعيها فيديو جديدًا عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت  بإطلالة ساحرة وجذابة من سيارتها.

 

تفاصيل إطلالة جيسي عبدو

 

وارتدت جيسي عبدو، بالطوا من القطيفة والفرو حول الأكتاف باللون الأسود ، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

 

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واعتمدت جيسي عبدو فى المكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك روز، مع وضع الماسكارا والكحل الاسود، والآي لاينر، مع إختيار الأي شادو بألوان ترابية ناعمة لتبرز جمال عينيها.

 

جيسي عبدو

 

واختارت جيسي عبدو  رفع خصلات شعرها السوداء بعملها ذيل حصان عبر ظهرها بتسريحة انسايبة ناعمة لتكمل من رقة وجمال إطلالتها.

 

جيسي عبدو


وأكملت جيسي عبدو إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي ، مع نظارة شمسية باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.

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