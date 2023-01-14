نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالة شتوية ساحرة

نشرت الفنانة نجوى كرم صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقد ظهرت نجوى كرم بإطلالة شتوية ساحرة للغاية.

تفاصيل إطلالة نجوى كرم

وظهرت نجوى كرم بفستان طويل باللون الجنزاري من الصوف، وأختارت عليه بالطو طويل كاروهات باللون الاسود وبأكمام طويلة وقامت بإختيار حذاء ناعم باللون الذهبي مع حقيبة من الجلد باللون الأصفر، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها إطلالتها.

وتركت نجوى كرم شعرها منسدلا على اكتافها وظهرها بتسريحة ويفي انتسابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

نجوى كرم

وأبرزت نجوى كرم رقة وجمال ملامحها بلمسات مميزة من المكياج، فقانت بوضع اللون الكمشيري القاتم كأحمر شغاه، مع الأي لاينر والكحل والأسود والمساكر، والآي شادو بألوان ترابية ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة ملفتة .

ولم تتكلف نجوى كرم في إرتداء الأكسسورات، فقد اكتفت الظهور بإطلالة دافئة وناعمة.