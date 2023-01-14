عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالة شتوية ساحرة

نجوى كرم
نجوى كرم

نشرت الفنانة نجوى كرم  صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري  على  حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقد ظهرت نجوى كرم بإطلالة شتوية ساحرة للغاية.

 

تفاصيل إطلالة نجوى كرم

 

وظهرت نجوى كرم بفستان طويل باللون الجنزاري من الصوف، وأختارت عليه بالطو طويل كاروهات باللون الاسود وبأكمام طويلة وقامت بإختيار حذاء ناعم باللون الذهبي مع حقيبة من الجلد باللون الأصفر، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها إطلالتها.

 

قصير ولامع.. جويل مردينيان بإطلالة أنثوية على إنستجرام

أسيل عمران تخطف الأنظار بجمال ملامحها

 

وتركت نجوى كرم شعرها منسدلا على اكتافها وظهرها بتسريحة ويفي انتسابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

نجوى كرم

 

وأبرزت نجوى كرم رقة وجمال ملامحها بلمسات مميزة من المكياج، فقانت بوضع اللون الكمشيري القاتم كأحمر شغاه، مع الأي لاينر والكحل والأسود والمساكر، والآي شادو بألوان ترابية ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة ملفتة .

 

ولم تتكلف نجوى كرم في إرتداء الأكسسورات، فقد اكتفت الظهور بإطلالة دافئة وناعمة.

نجوى كرم إطلالة نجوى كرم تفاصيل إطلالة نجوى كرم أخر أعمال نجوى كرم beauty and personal care

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يناير

مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على إمام عاشور.. لهذا السبب

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

قرار عاجل.. إحالة أوراق قاتلة والدتها في بورسعيد بمساعدة عشيقها إلى المفتي

الكويت .. تحرك عاجل من الحكومة بشأن إقامات آلاف من الوافدين

الضربة الأخيرة للسوق السوداء.. ماذا ينتظر الدولار في مصر؟

موضوعات متعلقة

مريم أوزرلي في إطلالة ناعمة مع ابنتها على إنتسجرام

من سيارتها.. جيسي عبدو بإطلالة جذابة على انستجرام

بفستان أنيق.. لجين عمران تخضع لجلسة تصوير ساحرة

بفستان ملفت.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري.. تغطية خاصة

من الثلج بالكامل.. شاهد أغرب صالة عرض للسيارات في التاريخ

بموجب اتفاقية 1973.. إيران تطالب أمريكا بتسليمها المتهمين باغتيال سليماني

وثائق سرية تكشف الدور الخبيث لبريطانيا ضد مصر في الستينيات

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أخبار الفن.. فيديو جديد لـ شيرين وحسام حبيب.. صدمة تصيب منة شلبي.. وزواج رحمة رياض بدون مأذون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شبابية جريئة.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة مميزة

برعاية تركي آل شيخ.. 2.6 مليون دولار للعشاء مع رونالدو وميسي ومبابي

خاص.. انطلاق تصوير مسلسل «هابي هالوين»

فيديو

الفن أنقذني من الإدمان.. خالد الصاوي نادم على عدم الإنجاب وغير نادم على عمارة يعقوبيان

بعد ضربها من ممثلة.. رحمة رياض تثير الجدل بسبب زواجها بدون مأذون

مينفعش نفضح قرايبنا.. رد فعل شقيقة وفاء سالم على فيديو انتهاكها

حقيقة قصة حب منة شلبي وتامر حبيب ومرض والدتها ومغادرتها البلاد.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ