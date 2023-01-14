من سيارتها.. جيسي عبدو بإطلالة جذابة على انستجرام

شاركت الفنانة جيسي عبدو متابعيها فيديو جديد عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة ساحرة و جذابة.

تفاصيل إطلالة جيسي عبدو

وارتدت جيسي عبدو، بفستان طويل من الصوف بتصميم الكب من الأكتاف باللون الأسود بأكمام طويلة، وأختارت عليه فورير باللون البيج وقامت بوضعه على أكتافها، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.



واعتمدت جيسي عبدو فى المكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك روز، مع وضع الماسكارا والكحل الاسود، والآي لاينر، مع إختيار الأي شادو بألوان ترابية ناعمة لتبرز جمال عينيها، وطلاء أظافر باللون الأحمر.

جيسي عبدو

واختارت جيسي عبدو تركت خصلات شعرها السوداء منسدلة عبر أكتافها وظهرها بتسريحة أنسايبة ناعمة لتكمل من رقة وجمال إطلالتها.

جيسي عبدو



وأكملت جيسي عبدو إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث اختارت خاتم باللون الفضي ، مع نظارة شمسية باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.