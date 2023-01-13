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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جويل مردينيان

بفستان ملفت.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

جويل مردينيان
جويل مردينيان

شاركت الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان متابعيها بصور جديد عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي "إنستجرام"، وظهرت جويل مردينيان بإطلالة جذابة جريئة تبرز أنوثتها.

إطلالة جويل مردينيان

 

وظهرت جويل مردينيان فستان أنيقة بتصميم الأوف شولدرز من الأعلى مصنوع من الدانتيل باللون الأسود ومن الأسفل باللون البينك منفوش وطويل، وقامت بإختيار حقيبة باللون الفوشيا وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها. 

 

جويل مردينيان تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة

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وقامت جويل مردينيان، بترك خصلات شعرها الذهبية منسدلا  عبر  وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

 

جويل مردينيان

 

واختارت جويل مردينيان بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع احمر شفاه باللون الكشميري ، مع الماسكارا والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية، وهو ما ابرز من جمال ملامحها .

 

جويل مردينيان



وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسوارات اللافتة، حيث اختارت قلادة وقرطين واساور باللون الذهبي ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

حياة جويل مردينيان

 

ولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين، الأولى من والد ابنها بايلي، وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. ومؤخرا، قامت جويل بتبني طفلة وقامت بتسميتها نايثين.

 

مسيرة جويل مردينيان

 

جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة “أم بي سي”، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

 

جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة “أم بي سي”، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

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