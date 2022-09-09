ببدلة فوشيا وماكياج لافت.. نجوى كرم تتألق في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة نجوى كرم لجلسة تصوير جديدة، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقد ظهرت نجولا كرم بإطلالة ملفتة وأنيقة للغاية، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات .

تفاصيل إطلالة نجوى كرم

وظهرت نجوى كرم ببدلة باللون الفوشيا مكونة من بنطال من القماش واسع، وعليه جاكيت بأكمام طويلة قامت بوضعه على اكتافها دون أن ترتديه، واختارت نجوى كرم قميص مشجر بالورود بألوان مختلفة بأكمام طويلة من الحرير الناعم، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها .

وتركت نجوى كرم شعرها منسدلا على اكتافها وظهرها بتسريحة انتسابية وناعمة، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.

نجوى كرم

وأبرزت نجوى كرم رقة وجمال ملامحها بلمسات مميزة من المكياج، فقانت بوضع اللون الروز الفاتح كأحمر شغاه، مع الأي لاينر والكح والأسود والمساكر، والآي شادو بألوان نيود ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة ملفتة .

نجوى كرم

واختارت نجوى كرم أن ترتدي بعض الأكسسورات اللافتة أيضا لتخطف الأنظار بإطلالتها، فقد ارتدت قرطين كبيرين باللون الفضي مع مجوهرات باللون الفوشيا، وخاتم أنيق باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.

أخر أعمال نجوى كرم

وطرحت، الفنانة نجوى كرم أغنيتها الجديدة "ساعة بيضا" عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب يوم 30 يوليو الماضي.

وحققت أغنية ساعة بيضا للفنانة نجوى كرم أكثر من 8 ملايين مشاهدة، بعد طرحها عبر يوتيوب.

أحدث أغاني نجوى كرم

ومن جانب آخر، حققت أغنية الفنانة نجوى كرم الجديدة “حلوة الدنيي” التي تم طرح الفيديو كليب الخاص على يوتيوب، حوالي 2 مليون مشاهدة، وظهرت فيها المطربة اللبنانية بلوك جديد ومختلف يليق بالأجواء الصيفية.

أغنية "حلوة الدنيي" من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومكس وماستر فادي جيجي، وظهرت نجوى بأكثر من إطلالة فى الكليب.