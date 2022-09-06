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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جرئ وتاتو.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

جويل مردينيان
جويل مردينيان

شاركت الإعلامية جويل مردينيان مجموعة من الصور التي تجمعها بصديقتها، قامت بمشاركته مع متابعيها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام"، وظهرت جويل مردينيان وظهرت بإطلالة جذابة وجريئة، وهو مع عبر عنه متابعيها عبر التعليقات .

 

إطلالة جويل مردينيان

 

وظهرت جويل مردينيان بفستان طويل كتف واحد باللون الذهبي ومفتوح من أحد جانبي الفستان يكشف عن أحد قدميها وأختارت عليه حقيبة صغيرة من الجلد باللون البينك، مع حذاء ناعم باللون الأوف وايت، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها. 

 

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وقامت جويل مردينيان بترك خصلات شعرها الذهبية إلى الوراء منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة ناعمة وانسيابية، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

 

جويل مردينيان

 

واختارت جويل مردينيان بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع احمر شفاه باللون الأحمر، مع الماسكرا والاي شادو والآي لاينر بألوان ترابية، وهو ما ابرز من جمال ملامحها.

 

جويل مردينيان

 

وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بارتداء بعض الإكسسوارات اللافتة، حيث اختارت قرطين وقلادة وأسارو وخواتم  باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

جويل مردينيان

 

حياة جويل مردينيان

 

ولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين، الأولى من والد ابنها بايلي، وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. 

ومؤخرا، قامت جويل بتبني طفلة وقامت بتسميتها نايثين.

 

مسيرة جويل مردينيان

 

جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة “أم بي سي”، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة “أم بي سي”. 

وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

 

 

 

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