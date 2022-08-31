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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جريء.. مي عمر تستعرض جمالها بمشاركة متابعيها بفيديو جديد

مي عمر
مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها فيديو جديد لها وهي تضع المكياج، وقامت بنشر الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات على " إنستجرام " ، وقد ظهرت مي عمر بإطلالة جذابة وساحرة .

 

تفاصيل إطلالة مي عمر 


وظهرت مي عمر وهي ترتدي فستان كت باللون الاصفر المشجر بالورود وبقصة مكشوفة من منطقة الصدر ، وهو ما أعطاها إطلالة انيقة وجذابة .

 

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وإعتمدت مي عمر على  تسريحة شعر ويفي  بسيطة وساحرة، فقامت بتركه منسدلا عبر اكتافها وظهرها، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

 

مي عمر 

 

واختارت مي عمر لمسات ناعمة من المكياج، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون الكمشيري، مع وضع الأي لاينر والماسكرا، والآي شادو بالوان ترابية، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

 

مي عمر 

 

ولم تتكلف مي عمر في إرتداء الأكسسورات، فقد اختارت  بإرتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصبل إطلالتها.

 

مي عمر 


وكانت مي عمر خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " رانيا وسكينة " وشاركها البطولة نخبة من النجوم منهم روبي وأحمد خالد صالح وأحمد كرارة.

 

وتنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد “ بضع ساعات في يوم واحد” من بطولة محمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهدالسباعي وأسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمدالسبكي.

مي عمر اطلالة مى عمر تفاصيل إطلالة مي عمر إطلالات مي عمر beauty and personal care

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