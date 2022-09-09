بفستان أسود.. مي عمر تواصل الظهور بإطلالات جريئة

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها، وقامت بمشاركتها مع متاعبها عبر كاتبها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات على " إنستجرام " ، وقد ظهرت مي عمر بإطلالة جذابة وجريئة.

تفاصيل إطلالة مي عمر



وظهرت مي عمر وهي ترتدي فستان طويل كت باللون الأسود وبقصة مميزة ومختلفة مكشوف من منطقة الصدر والبطن واختارت حقيبة باللون البيج من التريكو وسليبر بنفس نقشة الحقيبة ، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وجذابة .

واعتمدت مي عمر على تسريحة شعر ويفي بسيطة وساحرة، فقامت بتركه منسدلا عبر اكتافها وظهرها، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

مي عمر

واختارت مي عمر لمسات ناعمة من المكياج، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون الكمشيري الفاتح، مع وضع الأي لاينر والماسكرا والكحل الأبيض، والآي شادو بألوان ترابية، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

ولم تتكلف مي عمر في ارتداء الاكسسوارات، فقد اكتفت بارتداء بعض الأساور باللون الذهبي، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.



وخاضت مي عمر سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " رانيا وسكينة " وشاركها البطولة نخبة من النجوم منهم روبي وأحمد خالد صالح وأحمد كرارة.

وتنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد “ بضع ساعات في يوم واحد” من بطولة محمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهدالسباعي وأسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.