حقيبة جلد ثعبان.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها صور جديدة من السيارة، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة وجذابة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

تألقت هيفاء وهبي، بتوب كت مخطط باللون الأسود والأبيض واختارت حقيبة من جلد الثعبان باللون الفوشيا، هو ما أبرز من جمال إطلالتها ورقتها .

وتركت هيفاء وهبي خصلات شعرها السوداء منسدلة عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

هيفاء وهبي

ومن الناحية الجمالية، وضعت هيفاء وهبي لمسات رقيقة من الماكياج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها، ووضعت أحمر الشفاه باللون الروز، مع الكحل و الماسكارا والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها.

هيفاء وهبي

وأكملت هيفاء وهبي إطلالتها ببعض الأكسسورات الناعمة، فقامت باختيار قلادة ناعمة وقرطين وخاتم باللون الفضي وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.