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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شاهد.. إيمي طلعت زكريا تظهر بنظارة شمسية على إنستجرام في إطلالة شتوية

إيمي طلعت زكريا
إيمي طلعت زكريا

نشرت  إيمي طلعت زكريا صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة إيمي طلعت زكريا

وارتدت إيمي طلعت زكريا سويت شيرت أسود بأكمام طويلة، وعليه جاكيت وتر بروف باللون الزيتي بتصميم الأوفر سايز وهو ما تناسب مع إطلالتها .

 

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واختارت إيمي طلعت زكريا ترك خصلات شعرها السوداء منسدلة عبر كتفيها وظهرت بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

 

وأكلمت إيمي طلعت زكريا إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار اللون الكشيري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر، والآي شادوا بالالوان الترابية الناعمة.

ولم تتكلف إيمي طلعت زكريا في ارتداء الاكسسورات فقامت باختيار نظارة شسية باللون البني، وهو ما أكمل من إطلالتها.

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