بإطلالة شبابية.. نرمين الفقي تبرز أنوثتها على انستجرام

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جذابة وشبابية للغاية .

تفاصيل إطلالة نرمين الفقي





وظهرت نرمين الفقي بلوك شبابي، فقد ارتدت توب باللون الأزرق، وعليه جاكيت باللون الأزرق المشجر، وعيه بنطال بنفس لون الجاكيت بتصميم الهاي وسط .

وتركت نرمين الفقي خصلات شعرها الذهبية بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.



نرمين الفقي



ولم تتكلف نرمين الفقي في وضع المكياج، فقد اختارت وضع اللون الكشميري الفاتح كأحمر شفاه.



نرمين الفقي



وأختارت نرمين الفقي، ارتداء النظارة الشمسية باللون الأسود، مع فريم باللون الذهبي والأسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.