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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدء تسليم عمارات بمشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة.. الأحد المقبل

جنه
جنه
آية الجارحي

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء أعمال تسليم الوحدات السكنية بـ19 عمارة بمشروع «جنة» بالمناطق (الأولى والثانية والثالثة) بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك وفقًا لجدول المواعيد المحدد، والذي يبدأ يوم الأحد المقبل 4/10/2026 وحتى يوم 22/10/2026، تيسيرًا على المواطنين المستحقين، وتنظيمًا لعملية التسليم.

برامج التسليم المقررة

وأكدت وزيرة الإسكان أن أجهزة المدن الجديدة تواصل العمل على استكمال أعمال المشروعات السكنية والخدمية، والالتزام ببرامج التسليم المقررة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام أعمال تسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المحددة.

جهاز مدينة المنصورة الجديدة

وقال المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم تحديد مواعيد تسليم العمارات وفقًا للجدول المعلن، موضحًا أن التسليم يبدأ يوم الأحد 4/10/2026، ويستمر على مدار عدة أيام، وذلك على النحو التالي: مشروع جنة – المنطقة الثانية: يوم الأحد 4/10/2026: وحدات العمارتين  86 و 99، ويوم الإثنين 5/10/2026: العمارات 110 و 114، ويوم الأربعاء 7/10/2026: العمارة رقم 117.

وأضاف أنه بالنسبة لمشروع جنة – المنطقة الثالثة، فسيتم يوم الأحد 11/10/2026: تسليم العمارتين أرقام 49 و50، ويوم الإثنين 12/10/2026: العمارتين أرقام 44 و45، ويوم الثلاثاء 13/10/2026: العمارتين أرقام 42 و43، ويوم الأربعاء 14/10/2026: العمارتين 40 و 41، ويوم الخميس 15/10/2026: العمارتين 34 و 35، ومشروع جنة – المنطقة الأولى: يوم الأحد 18/10/2026: العمارتين أرقام 54 و55، ويوم الإثنين 19/10/2026: العمارتين 76 و 77.

وأضاف رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم تخصيص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 20 و21 و 22/10/2026، لتسليم الوحدات للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد المحددة.

وأكد المهندس السيد همام، حرص جهاز المدينة على تنظيم أعمال التسليم وتوفير التيسيرات اللازمة للمواطنين، مع الالتزام بالمواعيد المحددة، بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات استلام الوحدات السكنية بمشروع «جنة».

جنة المنصورة الجديدة المشروعات السكنية

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