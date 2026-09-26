«حياة كريمة».. وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي بـ4 محافظات

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» بمحافظات المنيا وبني سويف ودمياط وسوهاج، والتي يجري تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال التقارير الدورية ونتائج الجولات التفقدية للمشروعات.

ففي محافظة بني سويف، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، مع اللواء مهندس أمين شوقي عادل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مستجدات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة، ومنها محطة معالجة دنديل بطاقة 40/80 ألف م³/يوم، ومحطة رفع صرف صحي قرية أشمنت، وشبكات انحدار قرية أشمنت بطول 23 كم، ومحطة معالجة طنسا بني مالو بطاقة 40/20 ألف م³/يوم، ومحطة رفع بني أحمد، ومقترح تعديل مسار خط السيب النهائي لمعالجة طحا البيشة بطاقة 25/50 ألف م³/يوم، ومحطة معالجة أبو صالح بطاقة 3 آلاف م³/يوم.

محافظة دمياط

كما تابعت وزيرة الإسكان مستجدات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة بمحافظة دمياط، ومنها مشروع محطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة 5/10 آلاف م³/يوم، ومشروع محطة معالجة صرف صحي أم الرزق بطاقة 5 آلاف م³/يوم، ومشروع محطة معالجة كفر سليمان البحري بطاقة 10/5 آلاف م³/يوم.

محافظة سوهاج

كما اطلعت المهندسة راندة المنشاوي على موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة بمحافظة سوهاج، ومنها مشروع صرف صحي أولاد إسماعيل بمركز المراغة، ويشمل محطة الرفع وخط الطرد، ومشروع صرف صحي الجلاوية بمركز ساقلتة، ويشمل محطة الرفع الرئيسية وخط الطرد الرئيسي وشبكات الانحدار.

محافظة المنيا

وفي محافظة المنيا، شملت المتابعة محطة رفع صرف صحي قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، ومحطة رفع صرف صحي قرية البسلقون، ومحطة رفع صرف صحي قرية عطف حيدر، ومحطة رفع صرف صحي قرية المسيد بمركز العدوة، فضلًا عن مشروعات محطة رفع صرف صحي قرية الريرمون الرئيسية، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي أبو قرقاص بطاقة 20 ألف م³/يوم لخدمة 12 قرية، والتي تم التنسيق لإطلاق التيار الكهربائي بها، ومحطة رفع صرف صحي قرية منسافيس الرئيسية بمركز أبو قرقاص.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي في ختام المتابعة، أهمية الالتزام بالمعايير الفنية وسرعة تذليل المعوقات، بما يسهم في دفع معدلات تنفيذ المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظات.

جدير بالذكر أن الجولات شارك فيها أيضًا المهندس عصام عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات بحري شرق، والمهندس يوسف حلمي، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات جنوب الصعيد، والمهندس ناجح عبد الرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد (المنيا – أسيوط)، وذلك بحضور مسؤولي الأجهزة التنفيذية والمشروعات والشركات المنفذة بالمحافظات.