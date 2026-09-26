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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تصدر قرارات بإزالة مخالفات بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالي

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
آية الجارحي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارات بإزالة عدد من مخالفات البناء  بمدينة القاهرة الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار جهود الوزارة للتعامل مع مخالفات البناء، وفرض الالتزام بالاشتراطات والتراخيص المقررة.

النرجس بالتجمع الخامس 

وتضمنت القرارات إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بمنطقة (1) النرجس بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، والمتمثلة في تنفيذ مبانٍ بالبدروم، وإلغاء الرَمب، وعمل مدخل خاص يسار القطعة، ووجود زيادة في النسبة البنائية، وذلك دون سند قانوني وبالمخالفة لترخيص البناء، وشملت القرارات إزالة مخالفة البناء المقامة على قطعة الأرض بالمنطقة الثانية «زهرة اللوتس» بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة،  والمتمثلة في تقفيل جزء من البدروم وتحويله إلى سكني بالمخالفة لترخيص البناء ودون سند قانوني.

منطقة 3 عائلي المستثمرين بالتجمع الخامس

كما تضمنت القرارات إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بمنطقة (3) عائلي المستثمرين بالتجمع الخامس، والمتمثلة في تقفيل غرف بالبدروم وإجراء تعديلات معمارية بالوحدات، دون سند قانوني وبالمخالفة لترخيص البناء، وإزالة المخالفات المقامة على قطعة أرض بالمنطقة (3) عائلي المستثمرين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، والمتمثلة في تنفيذ تعديلات معمارية وإنشاء حوائط وقواطيع مخالفة بالبدروم  دون سند قانوني وبالمخالفة لترخيص البناء.

وشملت القرارات أيضًا إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض أخرى بمنطقة (3) عائلي المستثمرين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، والمتمثلة في تنفيذ تعديلات معمارية بالبدروم دون سند قانوني وبالمخالفة لترخيص البناء.

وجاء بالقرارات كذلك إزالة التعديات ومخالفات البناء التابعة لجهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وعددها (5) متغيرات مكانية، والمتمثلة في أعمال بناء بدون ترخيص، والتي تشمل مباني وأعمالًا إنشائية مخالفة.

وأكدت وزيرة الإسكان استمرار أجهزة المدن الجديدة في رصد مخالفات البناء والتعامل معها وفقًا للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفات والتعديات، بما يحافظ على النسق العمراني والمخططات المعتمدة، ويضمن الالتزام بالاشتراطات والتراخيص المنظمة لأعمال البناء.

القاهرة الجديدة مخالفات البناء زهرة اللوتس التجمع الخامس

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