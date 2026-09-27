وفاة والدة مدحت عبدالهادي نجم نادي الزمالك السابق

توفيت والدة مدحت عبدالهادي نجم نادي الزمالك السابق صباح اليوم الأحد.

وكتب مدحت عبد الهادي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد مصعب ابن عمير بجوار المنزل بالأميرية

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم وديًا

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية قوية أمام مودرن سبورت، مساء اليوم الأحد، في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لاستغلال فترة التوقف الدولي، والعمل على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل خلال المرحلة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى تحقيق أكبر استفادة فنية من المباراة الودية، من خلال منح الفرصة لعدد من اللاعبين، والوقوف على جاهزية عناصر الفريق، بالإضافة إلى تجربة بعض الجوانب الفنية والتكتيكية قبل استئناف المنافسات الرسمية.