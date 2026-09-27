القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقليوبية للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه ، وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (عدد من الإستمارات والشهادات دفاتر إيصالات تحصيل مبالغ مالية خاصة بالكيان - ختم أكلاشيه).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





