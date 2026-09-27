الداخلية تكشف حقيقة اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية في القطامية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد دراجة نارية من قائدة سيارة "ملاكى" لقيامها بالإصطدام به وإحداث تلفيات بالدراجة قيادته حال سيرهما بأحد الطرق بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد قائد الدراجة النارية (عامل توصيل طلبات – مقيم بنطاق محافظة المنيا) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 23/ الجارى حال سيره بالدراجة قيادته بدائرة قسم شرطة القطامية إصطدمت به سيارة "ملاكى" مما أدى إلى حدوث تلفيات بالدراجة ، وأمكن تحديد السيارة الملاكى "سارية التراخيص" وقائدتها (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، وبسؤالها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد ، وقيامها فى حينه بالتصالح مع قائد الدراجة النارية وتحملها تكاليف تصليح الدراجة ، وبمعاودة سؤال قائد الدراجة النارية أيد ما سبق ، وأقر بقيامه بنشر المقطع بمواقع التواصل الإجتماعى للحصول على مبلغ مالى إضافى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





