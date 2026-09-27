البحيرة.. متابعة أعمال رصف طريق الجنابهة بحوش عيسى ضمن الخطة الاستثمارية

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة مواصلة أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق، بما يسهم في الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، بقيادة المهندسة كريمة عاشور، بمتابعة أعمال تنفيذ الطبقة السطحية الأسفلتية بطريق الجنابهة بمركز حوش عيسى، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2026/2027.

وتستهدف الأعمال تطوير الطريق وتحسين حالته ورفع كفاءته، بما ينعكس بصورة مباشرة على أهالي المنطقة والقرى المستفيدة منه ، فضلًا عن دعم حركة التنمية والأنشطة الزراعية والخدمية بالمنطقة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة المحافظة المتواصلة لرفع كفاءة شبكة الطرق ، وتحسين جودة البنية الأساسية، وتوفير بيئة أكثر أمانًا ويسرًا لحركة المواطنين والمركبات بمختلف مراكز ومدن البحيرة.