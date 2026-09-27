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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب الميراث.. حبس المتهم بقتل شقيقه بضربة فأس على الرأس في رشيد 15 يومًا

أرشيفية
أرشيفية
ساندي رضا

قررت جهات التحقيق حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في وفاة شقيقه، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على الميراث، بقرية محلة الأمير التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

حبس المتهم بقتل شقيقه بضربة فأس على الرأس في رشيد 15 يومًا

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشاجرة بين الشقيقين بسبب خلافات على الميراث، وخلالها تعدى المتهم على شقيقه باستخدام فأس، ووجه له ضربة على الرأس، ما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة وإصابات بالغة.

وجرى نقل المجني عليه إلى مستشفى رشيد العام، حيث دخل العناية المركزة لتلقي العلاج، إلا أن حالته تدهورت وفارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وتم تشييع جثمانه ودفنه عقب انتهاء الإجراءات المقررة.

كما أجرت جهات التحقيق إجراءاتها بشأن الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات المشاجرة وأسبابها، قبل أن تصدر قرارها بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية.

البحيرة محافظة البحيرة رشيد النيابة

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