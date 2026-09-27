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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرعة كأس مصر لكرة السلة.. إعفاء الزمالك والاتصالات ومواجهات قوية في دور الـ16

سلة الزمالك
سلة الزمالك
محمد سمير

أقيمت مراسم قرعة بطولة كأس مصر لكرة السلة للرجال للموسم الرياضي 2026-2027، وذلك داخل المركز الصحفي بصالة استاد القاهرة الدولي، بحضور عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.

وشهدت مراسم القرعة حضور محمد فتحي، نائب رئيس اتحاد كرة السلة، إلى جانب المستشار محمد محرم، والدكتور مصطفى فوزي، والعقيد أحمد الشرقاوي، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى ممثلي الأندية المشاركة في منافسات البطولة.

الزمالك والاتصالات يبدأان من ربع النهائي

وقرر اتحاد كرة السلة إعفاء فريقي الزمالك والمصرية للاتصالات من خوض منافسات دور الـ16، بعدما جمعتهما المباراة النهائية في النسخة الماضية من كأس مصر.

وبناءً على ذلك، يبدأ الفريقان مشوارهما في البطولة بداية من الدور ربع النهائي، على أن تتحدد مواجهاتهما وفقًا لنتائج دور الـ16.

مواجهات دور الـ16 في كأس مصر

وأسفرت القرعة عن عدد من المواجهات في دور الـ16، جاءت كالتالي:

سبورتنج × مصر للتأمين.

بتروجيت × القناة.

هليوبوليس × الأهلي.

الاتحاد السكندري × الجزيرة.

طلائع الجيش × الزهور.

سموحة × أصحاب الجياد.

وفي الدور ربع النهائي، يواجه الزمالك الفائز من مباراة سبورتنج ومصر للتأمين، بينما يلتقي المصرية للاتصالات مع الفائز من مواجهة سموحة وأصحاب الجياد.

كأس مصر قرعة كأس مصر لكرة السلة الزمالك الاتصالات

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