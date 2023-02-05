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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خالفت التوقعات.. أسعار البيض بالأسواق ومنافذ الزراعة اليوم

صدى البلد

يهتم المواطنون حاليا يوميا بمعرفة أسعار البيض بالأسواق وكذلك أسعار الدواجن في المحلات المختلفة ومنتجاتها، من أوراك وخلافه، بسبب ارتفاع أسعارهم خلال الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من التوقعات بانخفاضها إلا أنها خالفت تلك التوقعات . 

وشهد سوق الدواجن خروج عدد كبير من مربي الدواجن الصغار بسبب احتكار السماسرة لسوق الدواجن، الأمر الذي أثر على ارتفاع الأسعار، كما أن الفترة الماضية شهدت إعدام أعداد كبيرة من الكتاكيت وتقلص أعداد الدواجن في السوق.

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الفراخ نزلت 13 جنيها وبشرى بشأن انخفاض أسعار البيض والدواجن قريبا

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شعبة الدواجن: انخفاض أسعار البيض والفراخ قريبا بعد الإفراج عن مستلزمات الإنتاج

أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق

تصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 98-99 جنيها في المزرعة و 105 و 108 جنيه للمستهلك حسب المنطقة كما تسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 95-96 جنيها في المزرعة، وبين 100-103 جنيهات للطبق للمستهلك

أما سعر البيض كرتونة البلدي بين 110 جنيهات للمستهلك.

أسعار البيض بمنافذ الزراعة 

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 95 جنيها ، بينما تصل سعر كرتونة كرتونة البيض الأحمر  إلي 96 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي إلي 107 جنيها بمنافذ الزراعة.

وتطرح وزارة الزراعة كرتونة البيض بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح من 20 ل 30 % ، لتقدمها للمواطنين بسعر التكلفة وذلك لتخفيف العبء عليهم .

أسعار بيض السمان 

سجل بيض السمان أسعار منخفضة ، حيث تصل سعر كرتونة بيض السمان  بمنافذ وزارة الزراعة بالدقي 20 جنيها للكرتونة أى أن البيضة بـ 80 قرشا .

توازن في أسعار الدواجن 

وأوضح الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن ما حدث من افرجات جمركية، وبدأ العديد من المربين الدخول مرة أخرى إلى الإنتاج، دورة التسمين ٤٠ يوما، ونحن أمام فجوة، والموضوع محتاج استدامة في الاعلاف وتوفرها ، مشيرا الى أن دخول الحكومة لإحداث توازن بين أسعار الأعلاف والدواجن سيكون هناك انخفاض كبير للدواجن خلال الفترة المقبلة.
 

وأضاف “الزيني” أن مايحدث حاليا من ارتفاعات فى أسعار البيض يرجع إلي أزمة الأعلاف الأخيرة والتى حدثت خلال شهر أكتوبر الماضي .

إنتاج الدواجن والبيض 

وعن حجم إنتاج الدواجن في مصر سنويا، فكشفت عنه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ،  مشيرة إلى أن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج  حوالي 14 مليار بيضة سنويا بمختلف أنواعه.




 

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