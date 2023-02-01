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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار البيض والفراخ قريبا بعد الإفراج عن مستلزمات الإنتاج

البيض و الدواجن
البيض و الدواجن

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن هناك عدد كبير من المنظومة خرج، بسبب عدم توافر مستلزمات الإنتاج فى فترة سابقة.

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الكرتونة انخفضت 10 جنيهات..أسعار البيض بمنافذ الزراعة والأسواق اليوم الثلاثاء 31 يناير

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قفزة كبيرة.. أسعار البيض اليوم السبت بمنافذ الزراعة والأسواق 28 يناير


وأضاف  شعبة الثروة الداجنة، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن هناك اعتماد كبير من الخارج على مستلزمات الإنتاج، سواء الأعلاف، أو الذرة الصويا.


وأشار إلى أن هناك تحركات إيجابية، و هناك إفراجات كثيرة لـ الأعلاف، وهناك سعي مع السودان للحصول على مستلزمات انتاج، وسيكون هناك انخفاض فى الأسعار.


وتابع :" هناك بشرة خير بالحصول على ثلاث صفقات من مستلزمات الإنتاج من السودان، وستنخفض الأسعار فى الفترة المقبلة".


ولفت إلى أن هناك مجهود كبير، من الجميع من أجل انخفاض أسعار البيض و الدواجن.
 

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