قفزة كبيرة.. أسعار البيض اليوم السبت بمنافذ الزراعة والأسواق 28 يناير

على الرغم من الإفراجات المستمرة عن الأعلاف إلا أننا نشهد ارتفاعات متتالية فى أسعار البيض حتى أصبحت عبئا كبيرا على المستهلك، إلا أنه هناك توقعات بانخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.

أسعار البيض بمنافذ الزراعة

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 86 جنيها ، بينما تصل سعر كرتونة كرتونة البيض الأحمر إلي 89 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي إلي 95 جنيها بمنافذ الزراعة.

وطرحت وزارة الزراعة بيض السمان بأسعار منخفضة سعر كرتونة بيض السمان بمنافذ وزارة الزراعة بالدقي 20 جنيها للكرتونة أى أن البيضة بـ 80 قرشا ، في ظل خطة الوزارة لتوفير البدائل الغذائية المناسبة للسلع مرتفعة السعر.

أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

سعر البيض الأحمر فى المزرعة 90 جنيها والبيض الأبيض من 90 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح في الأسواق حاليا بين 95 و 100 جنيه، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي من 100 جنيه ليصل إلي المستهلك ب 110 جنيهات.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، إنه يتم طرح كميات كبيرة من البيض استعدادا لشهر رمضان الكريم، حيث أن الوزارة تمتلك 8 محطات فى 5 محافظات بيض بطاقة إنتاجية 320 مليون بيضة فى العام ، ويكون أقل من الخارج بحوالي 10 جنيهات.



معرض أهلا رمضان

ونوه إلي أن وزارة الزراعة شاركت فى معرض أهلا رمضان بمنفذين تعرض جميع السلع بأسعار مخفضة وذلك لتحقيق التوازن فى أسعار السلع بالأسواق بالتعاون مع شركاؤنا فى التنمية وزارتي الداخلية والتموين ، فضلا عن تحقيق استدامة السلع والمنتجات الغذائية أمام المواطنين.

وقال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الإفراج عن الأعلاف يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة.

لافتا إلى أن هذه الإفراجات الكبيرة المتتالية سوف يكون لها تأثير إيجابي على انخفاض أسعار البيض والدواجن واستقرار الأسواق.

وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أنه لأول مرة خلال أسبوع واحد فقط يتم الإفراج دفعة واحدة عن 292 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 135 مليون دولار.