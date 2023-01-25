عدت الـ 100 جنيه.. سعر البيض اليوم الأربعاء في الأسواق

شهدت أسعار البيض اليوم الاربعاء 25-1-2023، هدوءا نسبيا، عقب ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها بزيادة سجلت نحو 30 جنيها، مقارنة بأقل سعر بكرتونة البيض.

أسعار البيض والدواجن اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار البيض والدواجن اليوم في الأسواق ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن أيضا على سعر الذهب وسعر الدولار والعديد من أسعار السلع والخدمات.

أكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن البيض المنتشر خلال الفترة الأخيرة فى الأسواق والذي يعرف بالبيض المخصب صالح للاستخدام العام للمواطنين.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم 87 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بمحو 91 و93 جنيها للطبق الواحد.

ووصل سعر طبق البيض الأحمر اليوم الأربعاء إلى 89 جنيها في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو93 و95 جنيها للطبق.

سعر طبق البيض اليوم

أما البيض البلدي، وسجل سعر طبق البيض اليوم 97 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 101 و102 جنيها للطبق.

وسجل سعر الكتكوت الابيض اليوم 13 إلى 14 جنيها للكتكوت الواحد.

أسعار الدواجن اليوم

وعن أسعار الدواجن فقد سجل سعر الدواجن اليوم “الدواجن البيضاء” 60 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 65 جنيها.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء الأمهات 48 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 53 و55 جنيها للكيلو.

ووصل سعر الدواجن الساسو إلى 70 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 75 جنيها للكيلو الواحد.

الإفراج عن الأعلاف

وقال محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة، إن الإفراج عن الاعلاف يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة.

لافتا إلى أن هذه الإفراجات الكبيرة المتتالية سوف يكون لها تأثير إيجابي على انخفاض أسعار البيض والدواجن واستقرار الأسواق.

وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أنه لأول مرة خلال أسبوع واحد فقط يتم الإفراج دفعة واحدة عن 292 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 135 مليون دولار.