عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عدت الـ 100 جنيه.. سعر البيض اليوم الأربعاء في الأسواق

طبق البيض
طبق البيض

شهدت أسعار البيض اليوم الاربعاء 25-1-2023، هدوءا نسبيا، عقب ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها بزيادة سجلت نحو 30 جنيها، مقارنة بأقل سعر بكرتونة البيض.

أسعار البيض والدواجن اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار البيض  والدواجن اليوم في الأسواق ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن أيضا على سعر الذهب وسعر الدولار والعديد من أسعار السلع والخدمات.

أكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن البيض المنتشر خلال الفترة الأخيرة فى الأسواق والذي يعرف بالبيض المخصب صالح للاستخدام العام للمواطنين.

 

txt

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

txt

الإعلان عن 2000 وظيفة جديدة في الأوقاف.. التقديم خلال أيام

txt

تراجع 75 جنيها.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 25-1-2023

txt

أداء متباين للأخضر.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023

أسعار البيض اليوم 

وسجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم 87 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بمحو 91 و93 جنيها للطبق الواحد.

ووصل سعر طبق البيض الأحمر اليوم الأربعاء إلى 89 جنيها في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو93 و95 جنيها للطبق.

سعر طبق البيض اليوم 

أما البيض البلدي، وسجل سعر طبق البيض اليوم 97 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 101 و102 جنيها للطبق.

وسجل سعر الكتكوت الابيض اليوم 13 إلى 14 جنيها للكتكوت الواحد.

أسعار الدواجن اليوم 

وعن أسعار الدواجن فقد سجل سعر الدواجن اليوم “الدواجن البيضاء” 60 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 65 جنيها.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء الأمهات 48 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 53 و55 جنيها للكيلو.

ووصل سعر الدواجن الساسو إلى 70 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 75 جنيها للكيلو الواحد.

الإفراج عن الأعلاف

وقال محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة، إن الإفراج  عن الاعلاف يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة.

 لافتا إلى أن هذه الإفراجات الكبيرة المتتالية سوف يكون لها تأثير إيجابي على انخفاض أسعار البيض والدواجن واستقرار الأسواق.

وأعلن  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أنه لأول مرة خلال أسبوع واحد فقط يتم الإفراج دفعة واحدة عن 292 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 135 مليون دولار. 

أسعار البيض اليوم سعر طبق البيض اليوم اسعار الدواجن اليوم الأعلاف أسعار البيض والدواجن اليوم سعر البيضة في مصر سعر البيض البلدي اليوم سعر البيض للمستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية جديدة لـ مرتضى منصور ضد هذا اللاعب.. الحكم غدا

مشادة بين فيريرا وإسماعيل يوسف.. وتعليق ناري من أحمد موسى

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

بعد إقالته .. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

تظهر خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

بلفظ غير لائق |جماهير الزمالك تسب مصطفي شلبي نجم الفريق

ميدو يوجه رسالة لمحمود فايز: افهم لعبة مرتضى منصور

قرار عاجل من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة تعديل الشكل التعاقدي بـ 8 وحدات إدارية

250 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال شهرين.. والقاهرة الأعلى

أسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية بختام التعاملات

تباين سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أردنيون يعتصمون أمام سفارة السويد للتنديد بحرق نسخة من القرآن في ستوكهولم|شاهد

من القصر الرئاسي الهندي.. السيسي: نتطلع لتحقيق أهداف مشتركة في مختلف المجالات

الرئيس السيسي: تكامُل قدرات مصر والهند يُنشئ منظومة صُلبة قادرة على مواجهة التحديات

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

دعاء يحفظك من كل شر.. احرص عليه يوميا في كل وقت

لعشاق الـ SUV.. هات شفروليه تاهو 2023 وانت جي من السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون حرمان.. رجيم سريع يحوّل جسمك لآلة حرق للدهون

5 علامات تحذيرية تخبرك أن وضعك الصحي سيئ.. تعرف عليها

أقوى من المسكنات آلاف المرات .. تعرفي على أفضل حيلة لتسكين الألم

بناء أكبر سفينة سياحية في العالم بمواصفات مبهرة.. تفاصيل

فيديو

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ