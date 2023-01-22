تراجع كبير ..أسعار الدواجن والبيض بالأسواق ومنافذ الزراعة اليوم الأحد

زف اتحاد منتجي الدواجن بشري سارة للمواطنين بشأن انخفاض أسعار الدواجن و أسعار البيض ، حيث توقع انخفاضها فى منتصف الشهر المقبل، وذلك بعد ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية نتيجة نقص الأعلاف بالأسواق .

أسعار الدواجن بمنافذ الزراعة

يصل سعر كيلو الفراخ إلى 49 جنيها، والدجاجتان وزن 1800 جرام إلى 135 جنيها، أما الأوراك فتسجل 70 جنيها، وجوز السمان 70 جنيها، وكيلو البط المسكوفى بـ70 جنيها، والصدور بالعظم يصل سعرها إلى 90 جنيها، وكيلو الأجنحة بـ 50 جنيها.



أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

سجل سعر الدواجن اليوم الأحد ، في المزرعة نحو 49 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 وحتى 55 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما سجل سعر الدواجن الحمراء في المزرعة نحو 55 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 60 وحتى 66 جنيهًا للكيلو الواحد.



بينما سجل سعر الدواجن البيضاء نحو 60 جنيهًا للكيلو، وسجلت سعر الدواجن الساسو استقر سعر الدواجن الساسو اليوم الأحد ، عند مستوى 69 جنيهًا، على أن يصل سعرها للمستهلك بنحو 70 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الدواجن أمهات أحمر بياض نحو 45 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 وحتى 52 جنيهًا.

واستقر سعر الدواجن البلدي اليوم، السبت، في المزرعة عند مستوى 70 جنيهًا للكيلو، على أن يصل سعرها للمستهلك بنحو 75 جنيهًا، وسجل سعر أمهات الدواجن البيضاء نحو 48 جنيهًا للكيلو، ويصل سعرها للمستهلك إلى 55 جنيهًا.

وتراوح سعر البانيه اليوم في الأسواق بين 120 و 130 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الكبد والقوانص مستوى 55 جنيهًا.



أسعار البيض بالأسواق

سعر البيض الأحمر فى المزرعة 88 جنيه والبيض الأبيض من 85 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح في الأسواق حاليا بين 90 و 100 جنيه، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي من 95 جنيها ليصل إلي المستهلك بـ105 جنيهات.



أسعار البيض بوزارة الزراعة

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 84 جنيها ، بينما تصل سعر كرتونة كرتونة البيض الأحمر إلي 87 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي إلي 94 جنيها.

وطرحت وزارة الزراعة بيض السمان بأسعار منخفضة سعر كرتونة بيض السمان بمنافذ وزارة الزراعة بالدقي 20 جنيها للكرتونة أى أن البيضة بـ 80 قرشا ، في ظل خطة الوزارة لتوفير البدائل الغذائية المناسبة للسلع مرتفعة السعر.