48 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد تراجع الأعلاف 500 جنيه

شهدت أسعار الدواجن اليوم، تراجعا ملحوظا قارب الـ10 جنيهات مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية بعدما وصلت 70 جنيها لكيلو الدواجن البيضاء، فيما يبدأ سعر الدواجن الأمهات من 48 جنيها في المزرعة.

جاء ذلك على خلفية اعلان وزارة الزراعة الافراج عن مستلزمات الأعلاف خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر شملت 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 72 مليون دولار.

1.8 مليون طن أعلاف

وكشفت الوزارة عن إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 10 يناير 2023) 1.864 مليون طن منهم 1.296مليون طن ذرة ، 568 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 928 مليون دولار.

وتوقع عدد من الخبراء والعاملين في الصناعة تراجعا جديدا في الأسعار خلال الأيام المقبلة، بعد انخفاض أسعار الأعلاف بعد عمليات الإفراج الجمركي من الموانئ عن الأعلاف والصويا.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن والأسماك بالغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات تليفزيونية: "في منتصف الشهر القادم سيكون هناك انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن، كيلو الفراخ هيوصل لـ 45 جنيه وحاسبونا في منتصف فبراير”

وشهدت أسعار الفراخ اليوم انخفاضا إذ وصل سعر الكيلو الأبيض إلى 59 -62 جنيها في الأسواق، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 22-1-2023، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

تراجع أسعار الاعلاف

وأعلنت إحدى شركات الأعلاف الشهيرة تراجع أسعار الاعلاف على خلفية الإفراجات الجديدة، حيث فقد سعر الطن ٥٠٠ جنيه لأعلاف الدواجن ، و ٣٠٠ جنيه في اعلاف المواشي.

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أسعار الدواجن اليوم

ويهتم الملايين من المواطنين يوميا بالتعرف على أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

اسعار الدواجن اليوم

وتكون أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات ، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل بـ أسعار الدواجن، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 22-01-2023

اسعار الدواجن

الدواجن البيضاء: بين 59 و61 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

الدواجن البلدى: بين 70- 75 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 65 و 70 جنيها

الأوراك: بين 68- 72 للكيلو

البانيه: بين 130- 140 جنيها للكيلو

الدواجن الرومي: 75-80 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء: 48 -50 جنيها في المزرعة وبين 53 -55 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 11.75_12 جنيه.

كتكوت ساسو: 8.25_8.5 جنيه.

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم

واستقرت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم لتسجل 89-90 جنيها للطبق في المزرعة و 94-95 جنيها للمستهلك حسب المنطقة ، ووصل سعر الأبيض 87 جنيها في المزرعة ، وبين 90 و 91 جنيها للطبق للمستهلك ، أما سعر البيض البلدي بين 99 و 100 جنيه.

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم في السوق المحلية