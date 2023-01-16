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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

الدواجن
الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين، إذ سجلت الدواجن الأمهات بين 48 و 49 جنيها في المزرعة ، والبيضاء بين 53 و 55 جنيهًا في المزرعة لتصل للمستهلك بين 58.5-60 جنيها بعدما وصلت 70 جنيها الأسبوع الماضي، فيما تراوح سعر كرتونة البيض في الأسواق بين 90 و 95 جنيها في بعض المناطق.

جاء ذلك على خلفية اعلان وزارة الزراعة الافراج عن مستلزمات الأعلاف خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر شملت  150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 72 مليون دولار.

وكشفت الوزارة عن إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 10 يناير 2023) 1.864 مليون طن منهم 1.296مليون طن ذرة ، 568 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف  وذلك بإجمالي مبلغ 928 مليون دولار.

وشهدت أسعار الفراخ اليوم انخفاضا إذ وصل سعر الكيلو الأبيض إلى 58.5-60 جنيها في الأسواق، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 16-1-2023، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

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أسعار الدواجن اليوم

ويهتم الملايين من المواطنين يوميا بالتعرف على أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

اسعار الدواجن اليوم

وتكون أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات ، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل بـ أسعار الدواجن، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 16-01-2023 

اسعار الدواجن
  • الدواجن البيضاء: بين 54-55 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 58.5 و60 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.
  • الدواجن البلدى: بين 68- 72 جنيهًا للكيلو
  • الدواجن  الساسو «الفراخ الحمراء»:  بين 67 و 70 جنيها
  • الأوراك: بين 65- 66 للكيلو
  • البانيه: بين 130- 135 جنيها للكيلو
  • الدواجن الرومي: 70-76 جنيها للكيلو
  • الدواجن الأمهات البيضاء: 48 -49 جنيها في المزرعة وبين 52 -53 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

  • كتكوت أبيض: 8.5_8.75 جنيه.
  • كتكوت ساسو: 8_8.25 جنيه.
اسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم 

واستقرت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم لتسجل  86-88 جنيها  للطبق في المزرعة و 94-96 جنيها  للمستهلك حسب المنطقة ، ووصل سعر الأبيض 85 جنيها في المزرعة ، وبين 90 و 92  جنيها للطبق للمستهلك ، أما سعر البيض البلدي بين 100 و 102 جنيها.  

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم في السوق المحلية

  • أسعار البط  البلدي بـين 65-75 جنيها للكيلو.
  • أسعار البط المسكوفي بين 55-60 جنيها للكيلو.
  • أسعار البط الفرنساوي بين 40-47 جنيها للكيلو.
  • أسعار  البط المولر بين 45-50 جنيها للكيلو.
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