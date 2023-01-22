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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق

دواجن بيضاء -صورة
دواجن بيضاء -صورة أرشيفية

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق ارتفاعات تدريجية منذ بداية الشهر الجاري،  خاصة في أعياد الميلاد بداية الشهر الجاري.

وفي إطار حرص الدولة على السيطرة على الاسعار، ووجّه على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، هيئة السلع التموينية بعمل مناقصة لتوريد الذرة الصفراء لصالح الهيئة.

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وذلك مساهمة من وزارة التموين في إتاحة أعلاف الدواجن لمزارع الدواجن وصغار المربين للمحافظة علي هذه الصناعة الهامة.

وأوضحت الهيئة أن فترة الشحن من 10 إلى 25 فبراير المقبل ، علي أن يتم السداد AT Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

من جانبه أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن والأسماك بالغرفة التجارية بالجيزة، أنه لا توجد أي أزمة في الدواجن، لافتًا إلى أن السبب كان في نقص أسعار الأعلاف وقد أنهت الدولة هذه الأزمة بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة في الموانئ.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن والأسماك بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الدواجن ستنخفض منتصف الشهر القادم قائلاً: الدواجن هتبقى بـ 45 جنيهًا وأبقو حسبونا منتصف فبراير".

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 22-1-2023، ضمن نشرته الخدمية التي تشمل سعر الدولار اليوم وسعر الذهب وأسعار العديد من السلع.

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء بين 58 و59 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 63 إلى 64 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الدواجن الساسو اليوم إلى 69 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 74جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن اليوم

 وسعر الدواجن البلدي تراوح بين 75 و77 جنيهًا للكيلو،  لتصل إلى المستهلك بين 81 و83 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الأمهات البيضاء بين 48 و49 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 53 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر طبق البيض اليوم .. البيض الأبيض 86 جنيهًا للكرتونة ليصل إلى المستهلك بنحو 91 إلى 93 جنيهًا للطبق.

ووصل سعر البيض الأحمر اليوم إلى 89  جنيهًا للكرتونة ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 93 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

سعر البيض اليوم

وسجل سعر طبق البيض البلدي  اليوم الاحد 22-1-2023، 95 جنيهًا للكرتونة، لتصل إلى 100 جنيه عند وصولها للمستهلك.

 

 

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