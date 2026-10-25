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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفيدة شيحة تطلق برنامج «النهار بليل» قريبًا على شاشة النهار لايف

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة
عادل نصار

تستعد الإعلامية مفيدة شيحة للعودة إلى جمهورها عبر شاشة قناة النهار من خلال برنامجها الجديد «النهار بليل»، المقرر انطلاقه قريبًا على قناة Alnahar Life، في تجربة إعلامية جديدة تستهدف تقديم محتوى متنوع للمشاهدين.

ومن المقرر عرض برنامج «النهار بليل» أيام السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لتطل مفيدة شيحة على جمهورها في ثلاثة مواعيد أسبوعية ثابتة، وسط ترقب للكشف عن تفاصيل البرنامج وطبيعة الموضوعات والفقرات التي سيتضمنها.

وترتبط مفيدة شيحة بتاريخ من الحضور الإعلامي عبر شاشة قناة النهار، حيث قدمت برنامج “الستات”، وايضا عبر قناة CBC برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، الذي ساهم في تعزيز حضورها لدى الجمهور، من خلال مناقشة القضايا الاجتماعية والأسرية والموضوعات التي تهم المرأة والمجتمع، واستضافة شخصيات من مجالات مختلفة.

واستطاعت مفيدة شيحة، على مدار مشوارها الإعلامي، أن تكتسب خبرة واسعة في تقديم البرامج الحوارية والاجتماعية، مستندة إلى أسلوبها في إدارة النقاش وطرح القضايا التي تلامس الحياة اليومية للمواطنين، وهو ما يمنح تجربتها الجديدة اهتمامًا خاصًا من جمهورها ومتابعيها.

ويأتي برنامج «النهار بليل» ليشكل محطة جديدة في مسيرة مفيدة شيحة الإعلامية عبر شبكة قنوات النهار، مع ترقب لما ستقدمه من موضوعات وأفكار جديدة خلال الحلقات، وما إذا كان البرنامج سيحمل طابعًا اجتماعيًا وحواريًا يعكس خبرتها السابقة في هذا المجال.

ومن المنتظر الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بمحتوى البرنامج خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاقه رسميًا، ليكون الجمهور على موعد مع مفيدة شيحة في تجربة تلفزيونية جديدة.

ويُعرض برنامج «النهار بليل» قريبًا على شاشة Alnahar Life، أيام السبت والأحد والاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مفيدة شيحة برنامج الإعلامية مفيدة شيحة النهار لايف

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